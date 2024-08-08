Южная Корея запускает учебники с искусственным интеллектом — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Южная Корея запускает учебники с искусственным интеллектом

Технологии&Авто
17
Южная Корея запускает учебники с искусственным интеллектом
Южная Корея запускает учебники с искусственным интеллектом
Школьники Южной Кореи будут учиться с особыми учебниками, в состав которых будет входить технология искусственного интеллекта. Это не первый шаг, который власти страны внедряют в сфере образования для так называемых «классов будущего», поскольку там уже присутствуют умные доски, связанные с работами-помощниками на основе ИИ.
Об этом сообщает Nikkei Asia.
LG, Samsung и другие южнокорейские технологические компании соперничают за кусок быстрорастущего рынка образовательных технологий, используя стремление страны к внедрению искусственного интеллекта в классах и ища возможности за рубежом. Начиная с 2023 года LG установила «классы будущего» в школах восемнадцати городов по всей Южной Корее.
Читайте также
Недавно мы могли видеть демонстрацию эффективности одного из таких классов в школе вблизи Сеула. Там робот CLOi отвечал на вопросы учеников о том, что делать на летних каникулах, и играл музыку Бетховена по их просьбе.
Теперь инициатива получила развитие с принятием Южной Кореей цифровых учебников с искусственным интеллектом, которые будут введены в новом учебном году, который начнется в марте 2025 года. Получат их 5 миллионов учащихся от начальной до старшей школы. По данным Министерства образования, эта программа является первой в своем роде в мире, а LG является одной из более 60 компаний, участвующих в ее разработке.
Читайте также
При помощи этих учебников уровень знаний учащихся будет оцениваться с помощью искусственного интеллекта. Отстающим будет предоставляться дополнительный материал, а более продвинутым ученикам — материал высшего уровня. Виртуальная реальность также будет добавлена ​​к урокам.
Учебники с искусственным интеллектом будут связаны с широким спектром сопутствующих продуктов и услуг, от интернет-инфраструктуры до электронных досок. В июне Samsung объявила о выпуске нового дисплея с генеративным ИИ, предназначенного для школ. Учителя могут давать голосовые команды из любого места в классе, и ИИ будет автоматически записывать или подводить итоги уроков. По словам компании, учителя больше не будут застревать в передней части класса, что позволит им подходить к ученикам и уделять им больше внимания наедине.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.