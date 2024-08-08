Южная Корея запускает учебники с искусственным интеллектом — Finance.ua

Южная Корея запускает учебники с искусственным интеллектом Сегодня 23:31 — Технологии&Авто

Южная Корея запускает учебники с искусственным интеллектом

Школьники Южной Кореи будут учиться с особыми учебниками, в состав которых будет входить технология искусственного интеллекта. Это не первый шаг, который власти страны внедряют в сфере образования для так называемых «классов будущего», поскольку там уже присутствуют умные доски, связанные с работами-помощниками на основе ИИ.

Об этом сообщает Nikkei Asia.

LG, Samsung и другие южнокорейские технологические компании соперничают за кусок быстрорастущего рынка образовательных технологий, используя стремление страны к внедрению искусственного интеллекта в классах и ища возможности за рубежом. Начиная с 2023 года LG установила «классы будущего» в школах восемнадцати городов по всей Южной Корее.

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Недавно мы могли видеть демонстрацию эффективности одного из таких классов в школе вблизи Сеула. Там робот CLOi отвечал на вопросы учеников о том, что делать на летних каникулах, и играл музыку Бетховена по их просьбе.

Теперь инициатива получила развитие с принятием Южной Кореей цифровых учебников с искусственным интеллектом, которые будут введены в новом учебном году, который начнется в марте 2025 года. Получат их 5 миллионов учащихся от начальной до старшей школы. По данным Министерства образования, эта программа является первой в своем роде в мире, а LG является одной из более 60 компаний, участвующих в ее разработке.

При помощи этих учебников уровень знаний учащихся будет оцениваться с помощью искусственного интеллекта. Отстающим будет предоставляться дополнительный материал, а более продвинутым ученикам — материал высшего уровня. Виртуальная реальность также будет добавлена ​​к урокам.

Учебники с искусственным интеллектом будут связаны с широким спектром сопутствующих продуктов и услуг, от интернет-инфраструктуры до электронных досок. В июне Samsung объявила о выпуске нового дисплея с генеративным ИИ, предназначенного для школ. Учителя могут давать голосовые команды из любого места в классе, и ИИ будет автоматически записывать или подводить итоги уроков. По словам компании, учителя больше не будут застревать в передней части класса, что позволит им подходить к ученикам и уделять им больше внимания наедине.

Телеканал 24 По материалам:

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