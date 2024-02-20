Южная Корея усиливает контроль за экспортом в россию и беларусь — Finance.ua

Южная Корея усиливает контроль за экспортом в россию и беларусь
Южная Корея на этой неделе усиливает экспортный контроль за 682 товарами двойного назначения в россию и беларусь из-за санкций.
Об этом сообщает Yonhap.
Министерство торговли, промышленности и энергетики сообщило, что, согласно пересмотренным государственным правилам торговли стратегическими товарами, Южная Корея добавила почти 700 товаров, которые фактически или потенциально используются в военных целях, к перечню товаров, запрещенных к поставке в россию и беларусь.
Новое правило увеличит общее количество товаров в списке до 1159. Оно будет включать запрет на экспорт тяжелой строительной техники, аккумуляторных батарей, авиационных компонентов и машин.
В новый список также попали подержанные автомобили с двигателями объемом 2000 куб. см и более, на которые приходится основная часть южнокорейского экспорта автомобилей в россию.
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Изменения вступят в силу 24 февраля.
Поставки этих товаров в обе страны в принципе запрещены, хотя корейское правительство будет рассматривать «исключительные случаи» в каждом конкретном случае.
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