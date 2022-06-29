Юристы объяснили, что делать после получения повестки — Finance.ua

Юристы объяснили, что делать после получения повестки Сегодня 19:33 — Личные финансы

Человек после получения повестки обязан в определенные в ней сроки явиться в военкомат.

Об этом рассказала 24 каналу юрист Лидия Карплюк.

По ее словам, с собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность, военный билет, а также документы о состоянии здоровья, семейном положении, обучении. Также нужно принести любые документы, которые могут служить основанием для отсрочки, если такие имеются.

«Итогом такого визита может быть всего лишь уточнение или выяснение учетных данных личности», — отмечает эксперт.

В свою очередь адвокат Екатерина Анищенко советует не паниковать после получения повестки, а перед ее подписанием ознакомиться с текстом и правильностью заполнения. В ней должны быть указаны следующие пункты:

ФИО, год рождения и адрес;

место работы; вид повестки (уточнение учетных данных, прохождение медкомиссии, прибытие в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ранее — военкомат), призыв на военную службу);

дата, время и адрес — когда и куда нужно явиться; название органа, печать, подпись, фамилия, имя и отчество руководителя военкомата.

«В случае, если вы обнаружили, что повестка неверно заполнена, не торопитесь подписывать ее. Перед подписью следует отметить, что она составлена с нарушениями. Отдельного поля для этого в повестке нет, но можно сделать надпись на свободном месте, поставив дату и подпись. Укажите обо всех недостатках и только потом ставьте свою подпись», — комментирует Анищенко.

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УНІАН По материалам:

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