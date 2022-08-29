YouControl презентовал рейтинг финансовой устойчивости украинских банков — Finance.ua

YouControl презентовал рейтинг финансовой устойчивости украинских банков Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

YouControl презентовал рейтинг финансовой устойчивости украинских банков

В тройку лидеров среди украинских банков по рэнкингу финстойкости банков YouControl за ІІ квартал 2022 года вошли АО «ИНГ Банк Украина», АО «УкрСиббанк», АО « ПриватБанк ».

Об этом идет речь на сайте YouControl.

Для нужд мониторинга ежеквартальной динамики нормативов и основных финпоказателей каждого банка YouControl создал инструмент «Финансовый скоринг».

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Оценку финансовой надежности банков аналитики YouControl проводили по собственной методике финансового скоринга банков, которая учитывает состояние ликвидности, достаточности капитала, рентабельности, кредитных, инвестиционных и валютных рисков банка.

В развернутом виде он размещен в досье избранного банка, а в сводном публикуется в рэнкинговой таблице ТОП-40 банков , ранжированных по убыванию индекса FinScore.

В рэнкинге финансовой надежности банков за 2-й квартал 2022 года самый высокий индекс FinScore ‒ A ‒ получили 9 банков. Большинство из них входят в состав международных финансовых холдингов, за исключением одного государственного.

Индекс «А» свидетельствует о минимальной вероятности наступления неблагоприятных последствий для учреждений. Тройка лидеров по данному показателю — АО « ИНГ Банк Украина» (Нидерланды), АО «УкрСиббанк» (Франция), АО «ПриватБанк» (украинский банк с государственным капиталом).

youcontrol.com.ua

Впрочем, все лидеры рэнкинга считаются высоконадежными по результатам финансового скоринга, ибо определяющим для оценки финансового состояния является не место банка в таблице, как буквенная категория FinScore.

«В целом же украинские банки достаточно хорошо держатся в чрезвычайно сложных внешних обстоятельствах. Однако сила внешнего шока и турбулентность регуляторных условий такова, что следует более тщательно учитывать возможность банкротства отдельных банков со слабыми бизнес-моделями и индикаторами финансовой надежности», — отмечает Роман Корнилюк, доктор экономических наук, финансовый аналитик YouControl

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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