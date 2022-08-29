YouControl презентовал рейтинг финансовой устойчивости украинских банков — Finance.ua

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YouControl презентовал рейтинг финансовой устойчивости украинских банков

Фондовый рынок
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YouControl презентовал рейтинг финансовой устойчивости украинских банков
YouControl презентовал рейтинг финансовой устойчивости украинских банков
В тройку лидеров среди украинских банков по рэнкингу финстойкости банков YouControl за ІІ квартал 2022 года вошли АО «ИНГ Банк Украина», АО «УкрСиббанк», АО «ПриватБанк».
Об этом идет речь на сайте YouControl.
Для нужд мониторинга ежеквартальной динамики нормативов и основных финпоказателей каждого банка YouControl создал инструмент «Финансовый скоринг».
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Оценку финансовой надежности банков аналитики YouControl проводили по собственной методике финансового скоринга банков, которая учитывает состояние ликвидности, достаточности капитала, рентабельности, кредитных, инвестиционных и валютных рисков банка.
В развернутом виде он размещен в досье избранного банка, а в сводном публикуется в рэнкинговой таблице ТОП-40 банков, ранжированных по убыванию индекса FinScore.
В рэнкинге финансовой надежности банков за 2-й квартал 2022 года самый высокий индекс FinScore ‒ A ‒ получили 9 банков. Большинство из них входят в состав международных финансовых холдингов, за исключением одного государственного.
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Индекс «А» свидетельствует о минимальной вероятности наступления неблагоприятных последствий для учреждений. Тройка лидеров по данному показателю — АО «ИНГ Банк Украина» (Нидерланды), АО «УкрСиббанк» (Франция), АО «ПриватБанк» (украинский банк с государственным капиталом).
YouControl презентовал рейтинг финансовой устойчивости украинских банков
youcontrol.com.ua

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Впрочем, все лидеры рэнкинга считаются высоконадежными по результатам финансового скоринга, ибо определяющим для оценки финансового состояния является не место банка в таблице, как буквенная категория FinScore.
«В целом же украинские банки достаточно хорошо держатся в чрезвычайно сложных внешних обстоятельствах. Однако сила внешнего шока и турбулентность регуляторных условий такова, что следует более тщательно учитывать возможность банкротства отдельных банков со слабыми бизнес-моделями и индикаторами финансовой надежности», — отмечает Роман Корнилюк, доктор экономических наук, финансовый аналитик YouControl

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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