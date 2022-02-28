Информация о трансграничных денежных переводах — Finance.ua

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Информация о трансграничных денежных переводах

Сегодня 14:56Кредит&Депозит
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Уважаемые клиенты! Сообщаем вам об ограничениях и особенностях работы ComInBank в период военного положения по осуществлению трансграничных денежных переводов.
1. Банк прекратил Отправку трансграничных валютных платежей (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий) и Правительства на основании отдельных разрешений НБУ). Прекращены переводы за пределы Украины по международным платежным системам: MoneyGram, Western Union, Intel Express, RIA, Welsend, переводы с использованием системы Swift и другие.
2. Банк производит Выплату из-за границы денежных переводов по международным платежным системам: Money Gram, Western Union, RIA, Intelexpress, Welsend в валюте доллар США, Евро и гривны.
3. Запрещается производить выплату международных денежных переводов с использованием российских рублей (RUB).
4. Запрещается производить выплату международных денежных переводов, участником которых является физическое лицо, имеющее местонахождение (зарегистрированное/постоянно проживающее) в Российской Федерации или в Республике Беларусь.
И помним: ограничения — временные, Украина — навсегда.
По материалам: Комерційний Індустріальний Банк
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