Информация о трансграничных денежных переводах — Finance.ua

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Информация о трансграничных денежных переводах

Уважаемые клиенты! Сообщаем вам об ограничениях и особенностях работы ComInBank в период военного положения по осуществлению трансграничных денежных переводов.

1. Банк прекратил Отправку трансграничных валютных платежей (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий) и Правительства на основании отдельных разрешений НБУ). Прекращены переводы за пределы Украины по международным платежным системам: MoneyGram, Western Union, Intel Express, RIA, Welsend, переводы с использованием системы Swift и другие.

2. Банк производит Выплату из-за границы денежных переводов по международным платежным системам: Money Gram, Western Union, RIA, Intelexpress, Welsend в валюте доллар США, Евро и гривны.

3. Запрещается производить выплату международных денежных переводов с использованием российских рублей (RUB).

4. Запрещается производить выплату международных денежных переводов, участником которых является физическое лицо, имеющее местонахождение (зарегистрированное/постоянно проживающее) в Российской Федерации или в Республике Беларусь.

И помним: ограничения — временные, Украина — навсегда.

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