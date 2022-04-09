Японский производитель спецтехники после долгих колебаний уходит с российского рынка — Finance.ua

Японский производитель спецтехники после долгих колебаний уходит с российского рынка

Сегодня 12:39 — Фондовый рынок

Японский производитель спецтехники после долгих колебаний уходит с российского рынка

Японская компания Komatsu, один из ведущих мировых производителей спецтехники, прекратила поставки в рф и остановила выпуск продукции на местном заводе в Ярославле.

«В настоящее время Komatsu приостановила поставки и производство на своем предприятии в россии», — заявили в компании

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«Komatsu серьезно обеспокоена текущей ситуацией в Украине и искренне надеется, что ситуация будет урегулирована мирным путем как можно быстрее», — говорится в сообщении.

Компания выделила 1 млн евро на гуманитарную помощь украинцам и призывает своих сотрудников производить подобные пожертвования.

Ранее Komatsu была внесена в список Stop Bloody Energy — компаний, сотрудничающих со страной-агрессором.

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