Японский производитель спецтехники после долгих колебаний уходит с российского рынка — Finance.ua
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Японский производитель спецтехники после долгих колебаний уходит с российского рынка

Сегодня 12:39Фондовый рынок
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Японский производитель спецтехники после долгих колебаний уходит с российского рынкаЯпонский производитель спецтехники после долгих колебаний уходит с российского рынка
Японская компания Komatsu, один из ведущих мировых производителей спецтехники, прекратила поставки в рф и остановила выпуск продукции на местном заводе в Ярославле.
«В настоящее время Komatsu приостановила поставки и производство на своем предприятии в россии», — заявили в компании.
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«Komatsu серьезно обеспокоена текущей ситуацией в Украине и искренне надеется, что ситуация будет урегулирована мирным путем как можно быстрее», — говорится в сообщении.
Компания выделила 1 млн евро на гуманитарную помощь украинцам и призывает своих сотрудников производить подобные пожертвования.
Ранее Komatsu была внесена в список Stop Bloody Energy — компаний, сотрудничающих со страной-агрессором.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: НВ
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