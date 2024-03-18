Японская компания будет внедрять разработку украинских инженеров — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Японская компания будет внедрять разработку украинских инженеров

Технологии&Авто
12
Японская компания будет внедрять разработку украинских инженеров
Японская компания будет внедрять разработку украинских инженеров
Инженеры GlobalLogic создали тестовую платформу SDV Cloud Framework для Hitachi Astemo, которой в равных долях владеют Hitachi и Honda Motor. Разработка украинских специалистов поможет создать автомобили будущего.
Об этом сообщает пресс-служба GlobalLogic.
Hitachi Astemo тестируют инновационную разработку нового поколения автомобилей. Первым шагом запланирована интеграция системы помощи водителям. В целом, проект предусматривает интеграцию SDV Cloud Framework на базе AWS в процессы создания и тестирования различного программного обеспечения для авто.
Читайте также
SDV или Software-Defined Vehicle — автомобиль, функциональные возможности которого будут расширяться благодаря обновлениям программного обеспечения. Это необходимо для постоянного улучшения пользовательского опыта водителей.
Прогнозируется, что рынок поставщиков SDV вырастет вдвое к 2030 году (с $236 млрд до $411 млрд).
Читайте также
Использование облачных технологий с помощью SDV Cloud Framework ведет к снижению затрат на внедрение программного обеспечения до 30% и ускоряет процесс разработки на 60%.
Разработка также позволяет создавать цифрового двойника авто или его частей в облаке. Ожидается, что тестирование в облаке позволит выявить более 90% дефектов программного обеспечения.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.