Японская компания будет внедрять разработку украинских инженеров — Finance.ua

Японская компания будет внедрять разработку украинских инженеров
Инженеры GlobalLogic создали тестовую платформу SDV Cloud Framework для Hitachi Astemo, которой в равных долях владеют Hitachi и Honda Motor. Разработка украинских специалистов поможет создать автомобили будущего.
Об этом сообщает пресс-служба GlobalLogic.
Hitachi Astemo тестируют инновационную разработку нового поколения автомобилей. Первым шагом запланирована интеграция системы помощи водителям. В целом, проект предусматривает интеграцию SDV Cloud Framework на базе AWS в процессы создания и тестирования различного программного обеспечения для авто.
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SDV или Software-Defined Vehicle — автомобиль, функциональные возможности которого будут расширяться благодаря обновлениям программного обеспечения. Это необходимо для постоянного улучшения пользовательского опыта водителей.
Прогнозируется, что рынок поставщиков SDV вырастет вдвое к 2030 году (с $236 млрд до $411 млрд).
Использование облачных технологий с помощью SDV Cloud Framework ведет к снижению затрат на внедрение программного обеспечения до 30% и ускоряет процесс разработки на 60%.
Разработка также позволяет создавать цифрового двойника авто или его частей в облаке. Ожидается, что тестирование в облаке позволит выявить более 90% дефектов программного обеспечения.
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