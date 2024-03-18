Японская компания будет внедрять разработку украинских инженеров — Finance.ua

Японская компания будет внедрять разработку украинских инженеров Сегодня 03:00 — Технологии&Авто

Японская компания будет внедрять разработку украинских инженеров

Инженеры GlobalLogic создали тестовую платформу SDV Cloud Framework для Hitachi Astemo, которой в равных долях владеют Hitachi и Honda Motor. Разработка украинских специалистов поможет создать автомобили будущего.

Об этом сообщает пресс-служба GlobalLogic

Hitachi Astemo тестируют инновационную разработку нового поколения автомобилей. Первым шагом запланирована интеграция системы помощи водителям. В целом, проект предусматривает интеграцию SDV Cloud Framework на базе AWS в процессы создания и тестирования различного программного обеспечения для авто.

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SDV или Software-Defined Vehicle — автомобиль, функциональные возможности которого будут расширяться благодаря обновлениям программного обеспечения. Это необходимо для постоянного улучшения пользовательского опыта водителей.

Прогнозируется , что рынок поставщиков SDV вырастет вдвое к 2030 году (с $236 млрд до $411 млрд).

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Использование облачных технологий с помощью SDV Cloud Framework ведет к снижению затрат на внедрение программного обеспечения до 30% и ускоряет процесс разработки на 60%.

Разработка также позволяет создавать цифрового двойника авто или его частей в облаке. Ожидается, что тестирование в облаке позволит выявить более 90% дефектов программного обеспечения.

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