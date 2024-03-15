Figure AI представила своего робота, который свободно общается с человеком благодаря технологиям OpenAI — Finance.ua
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Figure AI представила своего робота, который свободно общается с человеком благодаря технологиям OpenAI

Технологии&Авто
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Figure AI представила своего робота, который свободно общается с человеком благодаря технологиям OpenAI
Figure AI представила своего робота, который свободно общается с человеком благодаря технологиям OpenAI
Стартап Figure AI, сотрудничающий с OpenAI, показал, как их робот первым Figure 01 взаимодействует с человеком, воспринимая запросы на слух и зрением и дает полноценные ответы.
Об этом говорится в видео Figure AI.
В презентации показано, как робот может идентифицировать и взаимодействовать с предметами вокруг себя. Кроме того, Figure 01 способен выполнять подсказки человека и отвечать ему полноценными предложениями.
Во взаимодействии с человеком робот смог определить перед собой съедобные и не съедобные предметы, отдав яблоко человеку.
Также, когда человек спросил Figure 01, что делать с лежавшей перед ней посудой, робот ответил, что его нужно перенести в сушилку. Когда Figure 01 попросили поскладывать посуду, он смог поставить стакан и тарелку на нужное место.
Стартап Figure AI, разрабатывающий человекоподобных роботов, привлек около 675 миллионов долларов с отметкой в ​​2 млрд дол. Среди инвесторов — основатель Amazon Джефф Безос, Microsoft и Nvidia.
По материалам:
Економічна Правда
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