Япония заморозила активы дочерей путина и «Альфа-банка» — Finance.ua

Япония заморозила активы дочерей путина и «Альфа-банка»
Япония утвердила новые санкции против россии — она заморозила активы 398 россиян и ряда учреждений, в том числе дочерей президента россии владимира путина Екатерины Тихоновой и Марии Воронцовой, «Альфа-банка» и «Сбербанка».
Среди тех, на кого распространяются японские санкции, также 385 депутатов Госдумы рф, Мария Лаврова и Екатерина Винокурова — супруга и дочь главы МИД рф Сергея Лаврова.
Также в «черном списке» военные — командующий ВМФ рф Николай Евменов и командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов, командующий Сухопутными войсками Олег Салюков, командующий ВВС рф Сергей Дронов, командующий Воздушно-космических сил рф Сергей Суровикин.
Кроме того, санкции направлены на 28 организаций в рф, в том числе на «Альфа-банк» и «Сбербанк». Их активы также будут заморожены, а транзакции с ними — запрещены с 12 мая.