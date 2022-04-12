Япония заморозила активы дочерей путина и «Альфа-банка» — Finance.ua
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Япония заморозила активы дочерей путина и «Альфа-банка»

Сегодня 10:18Мир
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Япония заморозила активы дочерей путина и «Альфа-банка»Япония заморозила активы дочерей путина и «Альфа-банка»
Япония утвердила новые санкции против россии — она заморозила активы 398 россиян и ряда учреждений, в том числе дочерей президента россии владимира путина Екатерины Тихоновой и Марии Воронцовой, «Альфа-банка» и «Сбербанка».
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на японский МИД.
Среди тех, на кого распространяются японские санкции, также 385 депутатов Госдумы рф, Мария Лаврова и Екатерина Винокурова — супруга и дочь главы МИД рф Сергея Лаврова.
Также в «черном списке» военные — командующий ВМФ рф Николай Евменов и командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов, командующий Сухопутными войсками Олег Салюков, командующий ВВС рф Сергей Дронов, командующий Воздушно-космических сил рф Сергей Суровикин.
Кроме того, санкции направлены на 28 организаций в рф, в том числе на «Альфа-банк» и «Сбербанк». Их активы также будут заморожены, а транзакции с ними — запрещены с 12 мая.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Українська правда
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