Япония заморозила активы дочерей путина и «Альфа-банка» — Finance.ua

Япония заморозила активы дочерей путина и «Альфа-банка»

Сегодня 10:18 — Мир

Япония заморозила активы дочерей путина и «Альфа-банка»

Япония утвердила новые санкции против россии — она заморозила активы 398 россиян и ряда учреждений, в том числе дочерей президента россии владимира путина Екатерины Тихоновой и Марии Воронцовой, «Альфа-банка» и «Сбербанка».

Об этом сообщает « Интерфакс-Украина » со ссылкой на японский МИД.

Среди тех, на кого распространяются японские санкции, также 385 депутатов Госдумы рф, Мария Лаврова и Екатерина Винокурова — супруга и дочь главы МИД рф Сергея Лаврова.

Также в «черном списке» военные — командующий ВМФ рф Николай Евменов и командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов, командующий Сухопутными войсками Олег Салюков, командующий ВВС рф Сергей Дронов, командующий Воздушно-космических сил рф Сергей Суровикин.

Кроме того, санкции направлены на 28 организаций в рф, в том числе на «Альфа-банк» и «Сбербанк». Их активы также будут заморожены, а транзакции с ними — запрещены с 12 мая.

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