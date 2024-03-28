Япония вложит еще $33 миллиарда в разработку пассажирского самолета нового поколения — Finance.ua

Япония вложит еще $33 миллиарда в разработку пассажирского самолета нового поколения
Министерство экономики, торговли и промышленности Японии и частные компании будут работать вместе над разработкой собственного пассажирского самолета нового поколения, разделив инвестиции в размере около 5 триллионов иен (33 миллиарда долларов США) в течение следующих 10 лет.
Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на источники.
Новый самолет, который должен быть готов в 2035 году, может как вариант работать на водороде, но не на традиционном реактивном топливе из-за стремления страны снизить выбросы углерода.
В последние годы мировые авиакомпании все больше стали использовать экологически чистое авиационное топливо, производимое из отходов пищевого масла и растений.
В прошлом году компания Mitsubishi Heavy прекратила работу над предыдущим проектом по выпуску первого в Японии собственного пассажирского самолета под названием SpaceJet, ссылаясь на отсутствие ноу-хау и увеличение расходов.
Разработка SpaceJet началась еще в 2008 году с помощью 50 миллиардов иен финансовой помощи от Министерства промышленности Японии, а его первая поставка была первоначально запланирована на 2013 год.
Однако этот график менялся шесть раз, прежде чем пандемия коронавируса нанесла окончательный удар проекту.
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