Япония строит самый мощный суперкомпьютер в истории — Finance.ua

Япония строит самый мощный суперкомпьютер в истории Сегодня 03:31 — Технологии&Авто

Япония строит самый мощный суперкомпьютер в истории

Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии (MEXT) объявило о планах построить преемника суперкомпьютера «Фугаку».

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Разработку новой системы начнут в следующем году Институт физико-химических исследований (RIKEN) и компания Fujitsu, сообщает Nikkei.

Новый суперкомпьютер будет способен выполнять задачи, связанные с искусственным интеллектом, с производительностью 50 экзофлопсов, а в отдельных случаях его мощность может достигать уровня зеттафлопс. Это означает, что система сможет обрабатывать один секстиллион операций в секунду. Если Японии удастся создать такой суперкомпьютер к 2030 году, он станет самым мощным в мире.

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Каждый вычислительный узел нового суперкомпьютера Fugaku Next будет с пиковой производительностью в несколько сотен терафлопс для вычислений с двойной точностью (FP64), около 50 петафлопс для вычислений с точностью FP16 и до 100 петафлопс для вычислений с 8-битным. Память HBM обеспечит пропускную способность в несколько сот терабайт в секунду. Для сравнения, нынешний «Фугаку» показывает 3,4 терафлопса при вычислениях с двойной точностью и 13,5 терафлопса при половинной точности, с пропускной способностью памяти 1 терабайт в секунду.

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