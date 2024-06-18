Япония выделит 188 миллионов долларов на восстановление украинского бизнеса — Finance.ua

Япония выделит 188 миллионов долларов на восстановление украинского бизнеса
Япония выделит 188 миллионов долларов бизнесу Украины.
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
Министерство экономического развития и торговли Украины совместно с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) объявили о запуске нового проекта по трансферу японских технологий в Украину. Япония предоставляет финансирование общим объемом 188 миллионов долларов, из которых до 10 миллионов долларов доступны в качестве грантов для бизнеса.
Главная цель проекта — поддержка восстановления зеленой промышленности и устойчивого развития Украины через передачу технологий, развитие потенциала и совместное создание предприятий.
Секторы, которые получат поддержку в рамках проекта:
- agro-tech, цепи создания стоимости и управления водными ресурсами;
- производство биомассы и неиспользованных первичных продуктов и развитие циркулярной экономики;
- цифровая трансформация, активное использование ИКТ (информационно-коммуникационных технологий), аналитики данных и искусственного интеллекта;
- устойчивые энергетические системы, энергосбережение, промышленная декарбонизация, управление энергетической инфраструктурой и смягчение и адаптация к климатическим рискам;
- зеленый водород/аммиак;
- повышение производительности малого и среднего предпринимательства и tech-решения в сфере smart-логистики;
- med-tech, телемедицина и медицинские услуги.
Конечный срок регистрации — среда, 19 июня 2024 года.
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