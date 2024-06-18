Япония выделит 188 миллионов долларов на восстановление украинского бизнеса — Finance.ua
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Япония выделит 188 миллионов долларов на восстановление украинского бизнеса

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Япония выделит 188 миллионов долларов на восстановление украинского бизнеса
Япония выделит 188 миллионов долларов на восстановление украинского бизнеса
Япония выделит 188 миллионов долларов бизнесу Украины.
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
Министерство экономического развития и торговли Украины совместно с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) объявили о запуске нового проекта по трансферу японских технологий в Украину. Япония предоставляет финансирование общим объемом 188 миллионов долларов, из которых до 10 миллионов долларов доступны в качестве грантов для бизнеса.
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Главная цель проекта — поддержка восстановления зеленой промышленности и устойчивого развития Украины через передачу технологий, развитие потенциала и совместное создание предприятий.
Секторы, которые получат поддержку в рамках проекта:
  • agro-tech, цепи создания стоимости и управления водными ресурсами;
  • производство биомассы и неиспользованных первичных продуктов и развитие циркулярной экономики;
  • цифровая трансформация, активное использование ИКТ (информационно-коммуникационных технологий), аналитики данных и искусственного интеллекта;
  • устойчивые энергетические системы, энергосбережение, промышленная декарбонизация, управление энергетической инфраструктурой и смягчение и адаптация к климатическим рискам;
  • зеленый водород/аммиак;
  • повышение производительности малого и среднего предпринимательства и tech-решения в сфере smart-логистики;
  • med-tech, телемедицина и медицинские услуги.
Конечный срок регистрации — среда, 19 июня 2024 года.
Зарегистрироваться можно по ссылке.
По материалам:
УНН
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