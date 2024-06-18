Япония выделит 188 миллионов долларов на восстановление украинского бизнеса — Finance.ua

Япония выделит 188 миллионов долларов на восстановление украинского бизнеса Сегодня 11:30

Япония выделит 188 миллионов долларов на восстановление украинского бизнеса

Япония выделит 188 миллионов долларов бизнесу Украины.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Министерство экономического развития и торговли Украины совместно с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) объявили о запуске нового проекта по трансферу японских технологий в Украину. Япония предоставляет финансирование общим объемом 188 миллионов долларов, из которых до 10 миллионов долларов доступны в качестве грантов для бизнеса.

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Главная цель проекта — поддержка восстановления зеленой промышленности и устойчивого развития Украины через передачу технологий, развитие потенциала и совместное создание предприятий.

Секторы, которые получат поддержку в рамках проекта:

agro-tech, цепи создания стоимости и управления водными ресурсами;

производство биомассы и неиспользованных первичных продуктов и развитие циркулярной экономики;

цифровая трансформация, активное использование ИКТ (информационно-коммуникационных технологий), аналитики данных и искусственного интеллекта;

устойчивые энергетические системы, энергосбережение, промышленная декарбонизация, управление энергетической инфраструктурой и смягчение и адаптация к климатическим рискам;

зеленый водород/аммиак;

повышение производительности малого и среднего предпринимательства и tech-решения в сфере smart-логистики;

med-tech, телемедицина и медицинские услуги.

Конечный срок регистрации — среда, 19 июня 2024 года.

УНН По материалам:

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