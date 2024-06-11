Компании из Украины и Японии заключили 23 меморандума об экономическом сотрудничестве — Finance.ua

Компании из Украины и Японии заключили 23 меморандума об экономическом сотрудничестве Сегодня 12:35

Украинские и японские компании подписали 23 меморандума об экономическом сотрудничестве накануне URC2024.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

В частности, Украина и Япония будут углублять сотрудничество:

в восстановлении инфраструктуры и зеленом строительстве;

в энергетике;

в агросекторе и модернизации сельскохозяйственной техники;

в развитии беспилотников для нужд разминирования;

в финансировании строительства доступного жилья и т. д.

Также Япония планирует внедрять новые технологии в Украине, проводить обучение и развивать потенциал украинских специалистов. А японская организация внешней торговли (JETRO) приняла решение открыть свой офис в Киеве.

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