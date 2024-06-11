Компании из Украины и Японии заключили 23 меморандума об экономическом сотрудничестве — Finance.ua
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Компании из Украины и Японии заключили 23 меморандума об экономическом сотрудничестве

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Украинские и японские компании подписали 23 меморандума об экономическом сотрудничестве накануне URC2024.
Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.
В частности, Украина и Япония будут углублять сотрудничество:
  • в восстановлении инфраструктуры и зеленом строительстве;
  • в энергетике;
  • в агросекторе и модернизации сельскохозяйственной техники;
  • в развитии беспилотников для нужд разминирования;
  • в финансировании строительства доступного жилья и т. д.
Также Япония планирует внедрять новые технологии в Украине, проводить обучение и развивать потенциал украинских специалистов. А японская организация внешней торговли (JETRO) приняла решение открыть свой офис в Киеве.
По материалам:
Finance.ua
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