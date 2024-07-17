Япония готова передать Украине свою часть доходов от замороженных активов рф — Finance.ua
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Япония готова передать Украине свою часть доходов от замороженных активов рф

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Япония готова передать Украине свою часть доходов от замороженных активов рф
Япония готова передать Украине свою часть доходов от замороженных активов рф
Правительство Японии согласовало выделение Украине около 520 млрд иен ($3,3 млрд) с использованием замороженных активов россии, сообщило агентство Kyodo.
Эта сумма составляет около 6% от общего объема помощи Украине в $50 млрд, одобренного всеми странами G7.
Япония спешит завершить разработку системы реализации помощи до конца года. Ожидается, что G7 обсудит и достигнет совместного соглашения в рамках встречи министров финансов и глав центральных банков G20, которая состоится в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в конце июля.
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Соединенные Штаты и Европейский союз, которые играют ведущую роль в использовании замороженных активов россии, внесут по 20 миллиардов долларов из 50 миллиардов долларов. Остальные 10 миллиардов долларов разделят между собой Япония, Великобритания и Канада.
G7 решила, что помощь Украине, которая испытывает российскую агрессию, будет предоставляться в виде кредита, а инвестиционные доходы от замороженных российских активов будут использоваться для погашения кредита.
Ранее власти Японии приняли решение передать четыре машины для разминирования для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
По материалам:
ua.news
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