Япония готова передать Украине свою часть доходов от замороженных активов рф — Finance.ua

Япония готова передать Украине свою часть доходов от замороженных активов рф Сегодня 11:29

Япония готова передать Украине свою часть доходов от замороженных активов рф

Правительство Японии согласовало выделение Украине около 520 млрд иен ($3,3 млрд) с использованием замороженных активов россии, сообщило агентство Kyodo.

Эта сумма составляет около 6% от общего объема помощи Украине в $50 млрд, одобренного всеми странами G7.

Япония спешит завершить разработку системы реализации помощи до конца года. Ожидается, что G7 обсудит и достигнет совместного соглашения в рамках встречи министров финансов и глав центральных банков G20, которая состоится в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в конце июля.

Соединенные Штаты и Европейский союз, которые играют ведущую роль в использовании замороженных активов россии, внесут по 20 миллиардов долларов из 50 миллиардов долларов. Остальные 10 миллиардов долларов разделят между собой Япония, Великобритания и Канада.

G7 решила, что помощь Украине, которая испытывает российскую агрессию, будет предоставляться в виде кредита, а инвестиционные доходы от замороженных российских активов будут использоваться для погашения кредита.

Ранее власти Японии приняли решение передать четыре машины для разминирования для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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