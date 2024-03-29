Япония продлила на год торговые санкции против россии — Finance.ua
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Япония продлила на год торговые санкции против россии

Мир
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Япония продлила на год торговые санкции против россии
Япония продлила на год торговые санкции против россии
Правительство Японии в пятницу одобрило решение продлить еще на год действие постановления о лишении россии торгового статуса «наибольшего содействия» в рамках экономических санкций из-за его вторжения в Украину.
Об этом сообщает Kyodo.
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Парламент Японии дал зеленый свет лишению россии преимуществ и преференций в торговле, таких как применение более низких тарифов, в апреле 2022 года. Это произошло в рамках наказания рф за вторжение в Украину.
Срок действия установленных Токио антироссийских ограничений составляет один год, после чего правительство страны продлевает их на следующий год. То есть нынешнее решение стало вторым продлением санкционного срока.
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Министр финансов Сюничи Сузуки заявил на пресс-конференции в пятницу, что Япония в сотрудничестве с международным сообществом будет продолжать и увеличивать давление на россию за развязанную ею в феврале 2022 года войну против Украины.
Таким образом, до конца марта 2025 г. весь российский импорт в Японию будет облагаться повышенными пошлинами. В частности, речь идет о 5-процентном налогообложении поставок лосося (против предыдущей ставки 3,5%) и увеличенной до 6% пошлине на импорт крабов (довоенный показатель составил 4%).
По материалам:
Укрінформ
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