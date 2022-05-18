Япония будет помогать найти работу украинским беженцам — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Япония будет помогать найти работу украинским беженцам

Сегодня 11:16Личные финансы
24
Япония будет помогать найти работу украинским беженцамЯпония будет помогать найти работу украинским беженцам
Министерство социального обеспечения Японии заявляет, что с этой недели в Токио и Осаке будут предлагаться специализированные услуги по трудоустройству для людей, эвакуированных из Украины.
Об этом пишет Japan Today.
Читайте также
По сообщению министерства, украинцы, бежавшие в Японию после вторжения россии, получат доступ к бесплатным консультациям по поиску работы и требованиям для получения вида на жительство.
Услуги будут предоставляться государственными бюро по трудоустройству Hello Work с поддержкой по предварительному запросу. Помощь доступна и живущим за пределами двух указанных городов.

Справка Finance.ua:

  • ранее правительство Японии ввело новые санкции в отношении российской федерации. В списке санкций оказались более 130 человек и 70 компаний;
  • кроме того, правительство Японии предоставит Украине кредит в размере 100 млн долларов, а также грантовую помощь в 2,3 млн долларов.
  • Как рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, Япония запрещает экспорт в россию высокотехнологичных товаров.

Как беженцам найти работу за границей или в Украине?

По материалам: УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.