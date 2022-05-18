Япония будет помогать найти работу украинским беженцам — Finance.ua

Япония будет помогать найти работу украинским беженцам
Сегодня 11:16 — Личные финансы Япония будет помогать найти работу украинским беженцам
Министерство социального обеспечения Японии заявляет, что с этой недели в Токио и Осаке будут предлагаться специализированные услуги по трудоустройству для людей, эвакуированных из Украины.
Об этом пишет Japan Today.
По сообщению министерства, украинцы, бежавшие в Японию после вторжения россии, получат доступ к бесплатным консультациям по поиску работы и требованиям для получения вида на жительство.
Услуги будут предоставляться государственными бюро по трудоустройству Hello Work с поддержкой по предварительному запросу. Помощь доступна и живущим за пределами двух указанных городов.
Справка Finance.ua:
- ранее правительство Японии ввело новые санкции в отношении российской федерации. В списке санкций оказались более 130 человек и 70 компаний;
- кроме того, правительство Японии предоставит Украине кредит в размере 100 млн долларов, а также грантовую помощь в 2,3 млн долларов.
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- Как рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, Япония запрещает экспорт в россию высокотехнологичных товаров.