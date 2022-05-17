Только 4% украинских беженцев не получали пособие за границей — Finance.ua
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Только 4% украинских беженцев не получали пособие за границей

Сегодня 05:20Личные финансы
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Только 4% украинских беженцев не получали пособие за границейТолько 4% украинских беженцев не получали пособие за границей
Отвечая на вопрос о помощи во время пребывания за границей, только 4% беженцев ответили, что не получали никакой помощи. Опрос проводился среди украинцев, возвращающихся домой.
Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.
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В то же время 64% респондентов ответили, что получали пособие от государственных органов страны пребывания, 64% — получали помощь от рядовых граждан страны пребывания, с которыми они ранее не были знакомы, 56% получали помощь от волонтерских организаций, 39% — от родственников, знакомых, друзей, 29% — от Украинского государства, 18% — от религиозных организаций, 18% — от зарубежных фондов, учреждений, предприятий.
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Оценивая поддержку и помощь, оказываемую им в стране, где они находились, со стороны государственных органов страны пребывания, негосударственных организаций, граждан этих стран, 62% ответили, что очень ею довольны, 29% — что скорее довольны, 6% — что скорее не довольны, и ни один не ответил, что совсем ею не доволен.

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По материалам: РБК-Україна
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