Xiaomi выпустит первую в мире зарядку на 300 Вт (видео) — Finance.ua

Xiaomi выпустит первую в мире зарядку на 300 Вт (видео) Сегодня 23:30 — Фондовый рынок

Xiaomi приступила к массовому производству зарядки для смартфонов на 300 Вт. Первым ее получит один из будущих гаджетов суббренда компании — Redmi. Об этом сообщает Gizmochina.

Xiaomi демонстрировала в прошлом месяце возможности супербыстрой зарядки на модифицированной версии Redmi Note 12 Pro+. Смартфон зарядился полностью через 5 минут. 50% заряда достигаются за 2 минуты.

Напомним, Xiaomi добилась рекордной прибыли, несмотря на резкое падение телефонного бизнеса. Чистая прибыль Xiaomi Corp превзошла ожидания — в октябре — декабре 2022 года составила 1,5 млрд юаней ($218 млн), что лучше, чем ожидали аналитики (800 млн юаней). Об этом пишет Bloomberg.

Выручка за квартал составила 66 миллиардов юаней, сообщила компания в своем отчете в пятницу — аналитики прогнозировали 65 миллиардов юаней.

Справка Finance.ua:

После анонса смартфонов на выставке MWC 2023 компания Xiaomi поделилась новым списком смартфонов, стоящих следующими в «очереди» за свежей оболочкой MIUI 14. В перечень вошли сразу 18 устройств брендов Xiaomi и Redmi.

В частности, новой версией прошивки компания порадует владельцев таких гаджетов. Следует отметить, что список не окончателен и в ближайшее время компания дополнит его. Кроме того, обновление оболочки MIUI 14 не всегда означает переход устройства на Android 13.

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