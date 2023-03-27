Xiaomi досягла рекордного прибутку попри різке падіння телефонного бізнесу — Finance.ua

Xiaomi досягла рекордного прибутку попри різке падіння телефонного бізнесу Сьогодні 22:53 — Технології&Авто

Xiaomi досягла рекордного прибутку попри різке падіння телефонного бізнесу

Чистий прибуток Xiaomi Corp переверший очікування — у жовтні — грудні 2022 року він становив 1,5 млрд юанів ($218 млн), що краще, ніж очікували аналітики (800 млн юанів).

Про це пише Bloomberg.

Виручка за квартал склала 66 мільярдів юанів, повідомила компанія у своєму звіті в п’ятницю — аналітики прогнозували 65 мільярдів юанів.

"Колись найбільший виробник смартфонів у Китаї, Xiaomi, відставала від конкурентів від Honor до Vivo за обсягами поставок на внутрішній ринок. Але зусилля компанії, спрямовані на диверсифікацію своєї продукції та інвестицій, допомогли їй пережити період, на який вплинули китайські обмеження Covid Zero і збої, викликані їх раптовим скасуванням.

Компанія знаходиться на шляху до досягнення своєї мети — масового виробництва «розумних» електромобілів у першій половині 2024 року", — йдеться у повідомленні.

Співзасновник Xiaomi, мільярдер Лей Цзюнь, визначив пріоритетом вихід на зростаючий сектор електромобілів і пообіцяв інвестувати мільярди доларів у цю справу. Фірма веде переговори з Beijing Automotive Group Co. про співпрацю у виробництві електромобілів, оскільки вона прагне виконати обіцянку виробляти власні автомобілі до 2024 року.

Глобальні поставки смартфонів Xiaomi впали на 26,3% у четвертому кварталі — найстрімкіше падіння серед усіх виробників — через зниження попиту в усьому світі.

Тим не менш, 33,2 мільйонів пристроїв, поставлених компанією за цей період, були достатньо хорошими, щоб випередити місцевих конкурентів і зберегти за собою звання третього у світі бренду смартфонів після Apple Inc. і Samsung Electronics Co, згідно з даними дослідницької компанії IDC.

Економічна Правда За матеріалами:

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