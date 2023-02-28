Xiaomi назвала смартфони, які скоро оновляться до MIUI 14 — Finance.ua
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Xiaomi назвала смартфони, які скоро оновляться до MIUI 14

Фондовий ринок
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Після анонсу смартфонів на виставці MWC 2023 компанія Xiaomi поділилася новим списком смартфонів, які стоять наступними в «черзі» за свіжою оболонкою MIUI 14. У перелік увійшли відразу 18 пристроїв брендів Xiaomi і Redmi.
Зокрема, новою версією прошивки компанія порадує власників таких гаджетів:
  • Xiaomi 12 / 12 Pro / 12 Lite
  • Xiaomi 12T / 12T Pro
  • Xiaomi 12X
  • Xiaomi 11T / 11T Pro
  • Xiaomi Mi 11 / Mi 11i / Mi 11 Ultra / Mi 11 Lite / Mi 11 Lite 5G
  • Xiaomi 11 Lite 5G NE
  • Redmi Note 11 Pro+ 5G
  • Redmi Note 10 / 10 5G / 10 Pro
Слід зазначити, що список не є остаточним і найближчим часом компанія доповнить його. Крім того, оновлення оболонки MIUI 14 не завжди означає перехід пристрою на Android 13. Розгортання оновлення проходитиме поступово, починаючи з першого кварталу 2023 року.
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За матеріалами:
china-review.com.ua
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