Xiaomi назвала смартфони, які скоро оновляться до MIUI 14 — Finance.ua

Xiaomi назвала смартфони, які скоро оновляться до MIUI 14 Сьогодні 04:40 — Фондовий ринок

Після анонсу смартфонів на виставці MWC 2023 компанія Xiaomi поділилася новим списком смартфонів, які стоять наступними в «черзі» за свіжою оболонкою MIUI 14. У перелік увійшли відразу 18 пристроїв брендів Xiaomi і Redmi.

Зокрема, новою версією прошивки компанія порадує власників таких гаджетів:

Xiaomi 12 / 12 Pro / 12 Lite

Xiaomi 12T / 12T Pro

Xiaomi 12X

Xiaomi 11T / 11T Pro

Xiaomi Mi 11 / Mi 11i / Mi 11 Ultra / Mi 11 Lite / Mi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 10 / 10 5G / 10 Pro

Слід зазначити, що список не є остаточним і найближчим часом компанія доповнить його. Крім того, оновлення оболонки MIUI 14 не завжди означає перехід пристрою на Android 13. Розгортання оновлення проходитиме поступово, починаючи з першого кварталу 2023 року.

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