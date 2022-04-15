Высокие цены на зерновые будут держаться еще до 5 лет при самом благоприятом сценарии — Finance.ua

Высокие цены на зерновые будут держаться еще до 5 лет при самом благоприятом сценарии

Сегодня 07:37 — Аграрный рынок

Высокие цены на зерновые будут держаться еще до 5 лет при самом благоприятом сценарии

Даже в случае если война закончится в ближайшие дни и Украина освободит свои земли, цены на зерновые будут удерживаться на высоких уровнях еще от 3 до 5 лет.

Об этом министр агрополитики Николай Сольский рассказал в интервью ЭП.

Он отметил, что в условиях ограниченного украинского экспорта зерновых из-за логистических препятствий Украина экспортирует на свои традиционные рынки. В 2021 году крупнейшими импортерами были Китай, Египет, Турция и Индонезия.

В результате дефицита на мировом рынке зерновых эти страны будут тратить больше денег и будут переориентироваться на пшеницу из других стран. Что будет дороже, ведь предложение значительно упало.

«Египет уже тратит и будет тратить больше. Также эта ситуация подтолкнет их к тому, что помимо текущих закупок они, как и другие страны, я думаю, захотят сформировать большие резервы на подобные случаи. Это тоже разгонит цены», — пояснил Сольский.

Он считает, что, «даже если бы эта история закончилась волшебным образом завтра, волна высоких цен будет еще 3-5 лет, пока не выровняются настроения и не будет баланса».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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