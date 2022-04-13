Экспорт агропродукции: ТОП стран с упрощенными требованиями для украинских аграриев (список) — Finance.ua

Экспорт агропродукции: ТОП стран с упрощенными требованиями для украинских аграриев (список)

Сегодня 21:00 — Аграрный рынок

Украинские аграрии могут экспортировать агропродукцию собственным автотранспортом.

До недавнего времени не все страны впускали украинские автомобили в связи с несоответствием машин экологическим требованиям, а также потребовались специальные разрешения — пишет WEST AUTO HUB.

Список стран с упрощенными требованиями:

Венгрия — не требуется разрешений. Норма будет действовать до 30 апреля 2022 года.

Латвия — до конца года не потребует разрешений, грузовик должен отвечать требованиям экологического стандарта «Евро 3».

Польша — нужны разрешения, грузовик должен отвечать требованиям экологического стандарта «Евро 4».

Молдова — требует разрешений, грузовик должен отвечать требованиям экологического стандарта «Евро 3».

Румыния — не требуется разрешений, грузовик должен отвечать требованиям экологического стандарта «Евро 3».

Словакия — не требуется разрешений до 31 августа 2022 года, грузовик должен отвечать требованиям экологического стандарта «Евро 3».

Болгария и Турция — до конца военного положения не будут требовать разрешений.

В порты в Румынии и Болгарии — не требуется разрешений.

Греция — не требуется разрешений.

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