Вырастет ли в августе стоимость аренды квартир в Киеве (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Вырастет ли в августе стоимость аренды квартир в Киеве (инфографика)

Недвижимость
50
Вырастет ли в августе стоимость аренды квартир в Киеве (инфографика)
Вырастет ли в августе стоимость аренды квартир в Киеве (инфографика)
Как пишет birdrent.com, в августе 2021 года — спрос на аренду квартир увеличился на 18%, а в августе 2022 года — на 16%.
Постепенный рост спроса на аренду уже сегодня свидетельствует о том, что 2023 год не будет исключением.
Медиана цены на аренду квартир в августе 2021 года увеличилась на 6%, а в 2022 году на 10%.
Если вы планировали переезжать, возможно, стоит это сделать уже сейчас или ближе к концу осени.
Вырастет ли в августе стоимость аренды квартир в Киеве (инфографика)
Сравнение с прошлыми годами
С середины мая стоимость аренды в Киеве по сравнению с прошлым годом стала больше, но она все еще не на довоенном уровне.
Спрос в 2023 году хоть и растет, но наименьший за последние три года:
  • 1-комнатные — 9500 грн, что на 14% меньше, чем в 2021 году,
Вырастет ли в августе стоимость аренды квартир в Киеве (инфографика)
  • 2-комнатные — 14 000 грн, что на 22% меньше, чем в 2021 году,
Вырастет ли в августе стоимость аренды квартир в Киеве (инфографика)
  • 3-комнатные — 24 000 грн, что на 33% меньше, чем в 2021 году.
Вырастет ли в августе стоимость аренды квартир в Киеве (инфографика)

Справка Finance.ua:

  • Лишь 4% граждан, принявших участие в программе «єОселя», сейчас получили жилье в кредит. Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Укрфинжилья. Как свидетельствует статистика, с октября 2022 по июнь 2023 г. включительно по программе «єОселя» было выдано 1666 льготных ипотек на общую сумму 2,28 млрд грн.
  • Рынок жилой недвижимости в Украине остается в глубоком кризисе, заявленные продавцами цены не подкреплены рыночными факторами, а аренда стала гораздо более выгодным вариантом для нуждающихся в жилье. Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности за июнь 2023 года, обнародованном Национальным банком.
Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram . Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.