Вырастет ли в августе стоимость аренды квартир в Киеве (инфографика) — Finance.ua

Вырастет ли в августе стоимость аренды квартир в Киеве (инфографика) Сегодня 16:03 — Недвижимость

Вырастет ли в августе стоимость аренды квартир в Киеве (инфографика)

Как пишет birdrent.com , в августе 2021 года — спрос на аренду квартир увеличился на 18%, а в августе 2022 года — на 16%.

Постепенный рост спроса на аренду уже сегодня свидетельствует о том, что 2023 год не будет исключением.

Медиана цены на аренду квартир в августе 2021 года увеличилась на 6%, а в 2022 году на 10%.

Если вы планировали переезжать, возможно, стоит это сделать уже сейчас или ближе к концу осени.

Сравнение с прошлыми годами

С середины мая стоимость аренды в Киеве по сравнению с прошлым годом стала больше, но она все еще не на довоенном уровне.

Спрос в 2023 году хоть и растет, но наименьший за последние три года:

1-комнатные — 9500 грн, что на 14% меньше, чем в 2021 году,

2-комнатные — 14 000 грн, что на 22% меньше, чем в 2021 году,

3-комнатные — 24 000 грн, что на 33% меньше, чем в 2021 году.

Справка Finance.ua:

Лишь 4% граждан, принявших участие в программе «єОселя», сейчас получили жилье в кредит. Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Укрфинжилья. Как свидетельствует статистика, с октября 2022 по июнь 2023 г. включительно по программе «єОселя» было выдано 1666 льготных ипотек на общую сумму 2,28 млрд грн.

Рынок жилой недвижимости в Украине остается в глубоком кризисе, заявленные продавцами цены не подкреплены рыночными факторами, а аренда стала гораздо более выгодным вариантом для нуждающихся в жилье. Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности за июнь 2023 года, обнародованном Национальным банком.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram . Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.