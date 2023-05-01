Выпустят ли мужчину за границу, если есть вид на жительство в ЕС: детали — Finance.ua

Выпустят ли мужчину за границу, если есть вид на жительство в ЕС: детали Сегодня 11:11 — Мир

Выпустят ли мужчину за границу, если есть вид на жительство в ЕС: детали

Определенная часть украинцев-мужчин призывного возраста имеет вид на жительство за рубежом. Многие из них уже проживали в других странах до вторжения россии в Украину.

Могут ли они выезжать за границу из Украины сейчас — рассказал Никита Муренко, управляющий партнер юридической компании «Муренко, Куревой и Партнеры».

Выезд с видом на жительство за рубежом: что для этого нужно

Правила пересечения государственной границы гражданами Украины утверждены постановлением КМУ от 27 января 1995 г. № 57 и не предусматривают исключений по пересечению границы во время военного положения для лиц, имеющих вид на постоянное жительство за рубежом. Но, несмотря на это, такие люди все же могут свободно пересекать границу в период военного положения при определенных условиях, говорит специалист.

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В общем, такие мужчины могут выезжать за границу, если они не являются военнообязанными.

Согласно разъяснению Государственной пограничной службы Украины, граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, постоянно проживающие за границей, могут выезжать при наличии соответствующих отметок в паспортном документе, а именно в соответствии со ст. 4 ЗУ «О порядке выезда из Украины и въезде граждан Украины» следующими отметками являются:

для лиц, выезжающих впервые — штамп об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства («Постоянное проживание (страна)/печать «Оформлен выезд на постоянное жительство» (название страны и дата);

— штамп об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства («Постоянное проживание (страна)/печать «Оформлен выезд на постоянное жительство» (название страны и дата); для лиц, постоянно проживающих за рубежом — штамп об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства и отметка (штамп) о постановке на постоянный консульский учет в зарубежном дипломатическом учреждении Украины ("Постоянное проживание (страна)/"Принят на консульский учет") или нахождения такого гражданина на постоянном консульском учете подтверждается справкой о пребывании на консульском учете, которая формируется с использованием средств ведомственной информационной системы Министерства иностранных дел Украины.

Согласовать выезд. Что нужно сделать перед пересечением границы

«Перед тем, как выезжать на постоянное место жительства за границу, нужно получить разрешение в Государственной миграционной службе Украины и обязательно согласовать свой выезд с территориальным центром комплектования и социальной поддержки», — говорит Муренко.

То есть мужчина, официально изменивший место своего постоянного проживания и не состоящий на учете ни в одном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, а следовательно не военнообязанный, может спокойно пересечь границу и выехать из Украины, объясняет он.

Однако, если мужчина фактически проживает за границей, но не оформил свое выбытие по официальной процедуре и не снялся с учета в территориальном центре комплектования и социальной поддержки, он не имеет права покидать Украину.

«То есть мужчины, имеющие вид на постоянное жительство за рубежом и прошедшие процедуру оформления документов для выезда за границу на постоянное проживание, могут свободно вернуться в Украину и выехать назад при предъявлении на границе соответствующих документов, но если процедура не была соблюдена, то выезд из Украины не представляется возможным», — отмечает собеседник.

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