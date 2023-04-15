Имеют ли право парни 16–17 лет пересекать границу — Finance.ua

Имеют ли право парни 16–17 лет пересекать границу Сегодня 11:47 — Личные финансы

Согласно статье 313 Гражданского кодекса Украины лицо, достигшее 16 лет, имеет право на свободный самостоятельный выезд за пределы Украины.

Тобто, після досягнення відповідного віку не потрібно просити дозволу другого з батьків, щоб виїхати з дитиною за кордон.

Что изменило постановление правительства

В конце 2022 года Кабмин принял постановление № 1487 Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Этот документ снизил возраст для постановки на первичный воинский учет. В порядке указано, что мужчины должны становиться на учет в год достижения 17-летнего возраста.

То есть теперь нужно идти в ТЦК не в момент, когда исполнилось 16, а в год, когда парню исполнится 17 лет.

Во время военного положения под мобилизацию подпадают военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет. Соответственно, им запрещено уезжать из Украины.

Что касается 17-летних юношей, то пересекать границу они имеют полное право.

Однако существуют случаи, когда пограничники, используя новую норму правительства, пытаются запретить выезжать за границу в связи с тем, что у человека нет прописного свидетельства с 16 лет.

Фактически с 16 лет парень должен состоять на воинском учете. Иначе пограничники могут не выпустить такого человека за границу.

Влияет ли пребывание на воинском учете на возможность пересечения границы

Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал 24 Каналу, что факт пребывания на воинском учете для лиц до 18 лет никак не влияет на возможность пересечения ими государственной границы.

"Согласно последним изменениям в законодательство, мужчины должны становиться на воинский учет в год достижения 17-летнего возраста. То есть если раньше возраст постановки на учет начинался с 17 лет, то сейчас — с 16 лет.

Однако следует отметить, что факт пребывания на воинском учете для лиц в возрасте до 18 лет никоим образом не влияет на возможность пересечения ими государственной границы", — объяснил юрист.

Пограничники опровергли фейк

Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница информировало, что по Интернету распространяется фейковый документ Госпогранслужбы о якобы ограничении выезда за границу украинским юношам в возрасте от 15 до 18 лет.

Фейковый документ содержит значительное количество ошибок, в частности русизмов.

Пограничники напомнили, что ограничения выезда за границу во время действия правового режима военного положения касаются мужчин в возрасте 18 — 60 лет, но и для этой категории лиц предусмотрен широкий перечень исключений.

Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак также подчеркнул, что распространенный в сети якобы приказ Администрации Госпогранслужбы, что якобы установлены соответствующие ограничения — не что иное, как работа пророссийских агентов.

«В соответствии с действующими правилами пересечения государственной границы, лица от 16 лет вправе самостоятельно осуществлять пересечение границы без необходимости их сопровождения родителями или другими лицами», — резюмировал Юрчак.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Телеканал 24 По материалам:

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