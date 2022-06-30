Выпуск легковых автомобилей в россии упал на 97% в мае — Finance.ua
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Выпуск легковых автомобилей в россии упал на 97% в мае

Мир
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Выпуск легковых автомобилей в россии упал на 97% в мае
Выпуск легковых автомобилей в россии упал на 97% в мае
В мае российский автопром показал падение производства легковых автомобилей на 96,7% в годовом исчислении.
Об этом сообщает российское СМИ Коммерсантъ со ссылкой на данные Росстата.
При этом по отношению к апрелю текущего года производство снизилось на 81,3%.
В период с января по май в россии произвели 268 тысяч легковых автомобилей, что на 56,4% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В мае производство грузовиков сократилось на 39,3% (-38,2% к апрелю 2022 года). То есть основное сокращение пришлось на период после того, как россия начала полномасштабную войну против Украины, за что попала под санкции стран Запада.
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За пять месяцев было произведено 60,1 тыс. грузовиков, что на 12% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.
Напомним, после полномасштабного вторжения иностранные автопроизводители стали останавливать или приостанавливать производство в России. К примеру, японский автопроизводитель Nissan решил приостановить производство в рф на 6 месяцев — в компании считают, что ситуация в Украине станет еще более «серьезной и затяжной».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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