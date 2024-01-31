Выплаты военным с февраля 2024 года — Finance.ua

Выплаты военным с февраля 2024 года Сегодня 17:00 — Личные финансы

Выплаты военным с февраля 2024 года

С 1 февраля 2024 года некоторые военные, независимо от того, находятся ли они в районах проведения боевых действий, могут получить 30 тыс. гривен.

Об этом говорится в приказе № 566 Минобороны «Об утверждении Изменений в порядок выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам, условия и порядок выплаты 30 000 гривен военным были уточнены».

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Напомним, из чего состоят выплаты военным:

Деньги, получаемые нашими военнослужащими в период действия военного положения, состоят из двух частей:

ежемесячное денежное довольствие; дополнительное вознаграждение — надбавки, установленные на период военного положения. Сейчас это 30, 50 и 100 тысяч гривен.

Кто имеет право

30 тыс. гривен могут получить военнослужащие, выполняющие боевые (специальные) задания согласно боевым приказам (распоряжениям) (в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач.

Об этом идет речь в приказе МОУ № 260, абзац 16 пункта 2 раздела ХХХІV.

по интенсивной подготовке для ведения военных (боевых) действий в составе воинских частей (подразделений), включенных в состав резерва Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины сил обороны государства;

по управлению группировками войск (сил) в составе развернутых пунктов управления Генерального штаба ВСУ;

по управлению подчиненными силами и средствами в соответствии с задачами, возлагаемыми на Администрацию Государственной специальной службы транспорта, в составе развернутых пунктов управления Государственной специальной службы транспорта;

в составе рабочей группы или одиночным порядком, определенные Главнокомандующим или начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в пределах областей Украины, на территориях которых ведутся военные (боевые) действия;

по разминированию (обнаружению, обезвреживанию и уничтожению) взрывоопасных предметов вне районов ведения боевых действий;

в составе действующих группировок войск (сил) сил обороны государства согласно перечню задач, утвержденному Министром обороны Украины;

по всестороннему обеспечению действующих группировок войск (сил) сил обороны государства непосредственно в районах ведения военных (боевых) действий;

по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры (в том числе объектов транспортной инфраструктуры ― военными частями и подразделениями Государственной специальной службы транспорта).

Документы

Непосредственное участие военнослужащих в боевых действиях или в выполнении боевой (специальной) задачи подтверждается на основании следующих документов:

боевой приказ (боевое распоряжение);

журнал боевых действий (вахтенный, навигационно-вахтенный, навигационный журнал) или журнал ведения оперативной обстановки, или боевое донесение, или постовая ведомость (во время охраны объекта, на который было совершено вооруженное нападение);

рапорт (донесение) командира подразделения (группы), корабля (судна), катера об участии каждого военнослужащего (в том числе из приложенных или оперативно подчиненных подразделений) в боевых действиях или мероприятиях, в выполнении боевых (специальных) задач.

Условия

Расчет доплаты 30 000 гривен производится пропорционально дням выполнения задания в течение месяца. Выплаты военным в Украине осуществляются в следующий календарный месяц после месяца, за который военный получает зарплату.

Справка Finance.ua:

Ранее сообщалось, по инициативе президента Владимира Зеленского правительство установило соответствующим постановлением дополнительные выплаты для военнослужащих:

100 тыс. грн в месяц — для всех, кто напрямую воюет с оккупантом на фронте;

30 тыс. грн в месяц — для всех других, даже тех, кто не на фронте. Именно эта надбавка касалась широкого круга военнослужащих и силовиков.

Последняя распространялась также на срочников и курсантов военных вузов, которые находились вне зоны боевых действий и не выполняли боевых задач.

Денежное довольствие так же делится на две части:

основная, охватывающая должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавку за выслугу лет;

дополнительная — надбавки за особенности прохождения службы (например, в горных регионах или на острове Змеиный), режим секретности, за научные или спортивные звания.

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