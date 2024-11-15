ВТС станет стабильным активом после роста до $500 000, — эксперт Сегодня 02:08 — Криптовалюта

ВТС станет стабильным активом после роста до $500 000, — эксперт

Мэтью Хоуган, главный инвестиционный директор Bitwise, высказал мнение о том, что ранняя стадия развития Bitcoin завершится, когда его цена достигнет $500 000.

подтвердит Bitcoin как надежное средство сбережения ценности, подобно золоту. По мнению топ-менеджера, эта отметка станет границей между ранним и зрелым этапом развития криптовалюты , ведь это

остается рискованной инвестицией, отмечает Хоуган, ведь он пока не стал полноценным резервным активом для центральных банков и институциональных инвесторов. Сейчас BTC отмечает Хоуган, ведь он пока не стал полноценным резервным активом для центральных банков и институциональных инвесторов.

Аналитик подчеркивает, что рынок активов для сбережения ценности составляет около $20 трлн, где основную долю занимает золото с капитализацией в $18 трлн, тогда как Bitcoin пока достиг лишь $2 трлн. Для «зрелого» рынка BTC должен разделить этот объем с золотом, а его ценность должна вырасти до $500,000 за монету.

Эксперт добавляет, что для достижения этой цели важно, чтобы центральные банки начали вкладывать в Bitcoin наравне с золотом.

Согласно аналитическому трекеру CoinMarketCap, на момент написания новости флагман рынка торгуется на уровне $91,060. Общее количество монет, циркулирующих на рынке, составляет $1.79 трлн — суточный прирост составил 3,76%. Трейдеры оформили суточные торговые сделки на сумму $118.2 млрд.

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.