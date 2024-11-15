ВТС станет стабильным активом после роста до $500 000, — эксперт
Мэтью Хоуган, главный инвестиционный директор Bitwise, высказал мнение о том, что ранняя стадия развития Bitcoin завершится, когда его цена достигнет $500 000.
По мнению топ-менеджера, эта отметка станет границей между ранним и зрелым этапом развития криптовалюты, ведь это подтвердит Bitcoin как надежное средство сбережения ценности, подобно золоту.
Сейчас BTC остается рискованной инвестицией, отмечает Хоуган, ведь он пока не стал полноценным резервным активом для центральных банков и институциональных инвесторов.
Аналитик подчеркивает, что рынок активов для сбережения ценности составляет около $20 трлн, где основную долю занимает золото с капитализацией в $18 трлн, тогда как Bitcoin пока достиг лишь $2 трлн. Для «зрелого» рынка BTC должен разделить этот объем с золотом, а его ценность должна вырасти до $500,000 за монету.
Эксперт добавляет, что для достижения этой цели важно, чтобы центральные банки начали вкладывать в Bitcoin наравне с золотом.
Согласно аналитическому трекеру CoinMarketCap, на момент написания новости флагман рынка торгуется на уровне $91,060. Общее количество монет, циркулирующих на рынке, составляет $1.79 трлн — суточный прирост составил 3,76%. Трейдеры оформили суточные торговые сделки на сумму $118.2 млрд.
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