Вторичный рынок недвижимости: спрос и критерии выбора в 2024 году — Finance.ua

Вторичный рынок недвижимости: спрос и критерии выбора в 2024 году Сегодня 15:03 — Недвижимость

Вторичный рынок недвижимости: спрос и критерии выбора в 2024 году, freepik

Вторичный рынок продажи/покупки жилья все еще не достиг довоенных показателей из-за депопуляции, снижения платежеспособности и неопределенности будущего, которая создает отложенный спрос на покупку. Однако программа «єОселя» поддержала этот сегмент, предоставив возможность покупки жилья в кредит: 69% опрошенных знают о программе, 8% уже воспользовались ею, а 36% планируют.

Об этом говорится в исследовании «OLX Недвижимость».

В общей сложности 57% искателей недвижимости интересуются как первичным, так и вторичным рынком, 33% ищет жилье до $30 тыс. и 36% - от $30−70 тыс. Из интересного: мотив инвестирования в 2024 году вошел в топ-3 причины для покупки жилья.

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Спрос на покупку жилья в январе-октябре 2024 года снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив 75% от довоенного уровня 2021 года. На вторичном рынке количество объявлений о продаже квартир выросло на 5%, а домов — на 8%.

Цены на квартиры и дома в 2024 году выросли в большинстве городов, в частности в западных и центральных областях Украины. В то же время цены снижаются в восточных регионах, а также в Днепре, Сумах, Запорожье и Херсоне. Лидером по росту стоимости 1-, 2- и 3-комнатных квартир стало Ровно.

Самым важным критерием выбора жилья для ищущих недвижимость как при покупке, так и в аренде является цена. В то же время растет важность новых критериев военного времени: этажности, автономного питания и отопления, а также бомбоубежища.

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В январе и феврале 2024 года интерес к покупке жилья вырос на 19% и 18% по отношению к 2023 году. Однако в другие месяцы, кроме августа, спрос снижался.

В целом, за январь-октябрь 2024 года спрос на покупку составляет 75% от довоенного 2021 года и уменьшился на 3.1% по сравнению с 2023-м. Для сравнения: в 2022 году падение составило 37% по отношению к 2021-му. Тенденция свидетельствует о постепенном восстановлении спроса на рынке за последние три года.

Инфографика: OLX Недвижимость

В 2024 году цена, количество комнат, площадь квартиры и район остаются наиболее важными критериями выбора жилья для украинцев при покупке. В то же время по сравнению с прошлым годом вырос процент новых критериев военного времени, которые украинцы отметили как важные: этаж, дополнительное питание в случае отключения света, автономное отопление и наличие бомбоубежища.

В целом по Украине количество объявлений о продаже квартир на вторичном рынке выросло на 5% по сравнению с 2023 годом. Наибольший рост зафиксирован для двухкомнатных (+8%) и трехкомнатных квартир (+5%). Число откликов по стране в целом уменьшилось на 9%. Больше всего упал интерес к трехкомнатным квартирам (-14%), что прежде всего связано с их более высокой стоимостью.

Медианная стоимость квартир в долларах осталась практически неизменной (-1%). Только для трехкомнатных квартир наблюдалось снижение цен на 4%. Стоимость наиболее популярных однокомнатных и двухкомнатных квартир в долларах осталась на уровне 2023 года.

Инфографика: OLX Недвижимость

Количество объявлений о продаже домов выросло на 8% по сравнению с 2023 годом, а число откликов уменьшилось на 2%. В 2024 году возросло количество предложений и откликов на дуплексы и таунхаусы, частные дома остаются в топе и имеют больше объявлений и откликов. В общем, медианная стоимость домов в долларах выросла на 16%.

Инфографика: OLX Недвижимость

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