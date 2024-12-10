Сколько украинцев получили с начала года доступные кредиты на покупку жилья — Finance.ua

Сколько украинцев получили с начала года доступные кредиты на покупку жилья Сегодня 12:05 — Недвижимость

Сколько украинцев получили с начала года доступные кредиты на покупку жилья

С начала 2024 года украинцы взяли 8300 кредитов на 14,2 млрд грн на приобретение жилья по программе доступной ипотеки єОселя.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа.

«Программа єОселя выполняет две важные функции — социальную и экономическую. С одной стороны, дает возможность украинцам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, получить кредит на выгодных условиях, а с другой — стимулирует развитие строительной отрасли. Осенью правительство сместило фокус программы именно на первичный рынок, и количество нового жилья, покупаемого заемщиками, стало расти. С начала года 2669 украинских семей купили жилье с помощью єОселя именно на первичном рынке. Это 32% от общего количества кредитов с начала года. Всего за все время действия программы уже 14 625 семей получили кредиты на жилье на сумму более 23,6 млрд грн. Также сегодня к єОселя присоединился Радабанк, теперь партнерами программы являются 11 банков», — отметил Андрей Телюпа.

За прошедшую неделю выдано 139 кредитов на 251 млн грн, среди которых кредиты под 3% получили:

43 военнослужащих и силовиков

15 медиков

10 педагогов

5 ученых

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Кредиты под 7% получили:

51 украинец без собственного жилья

11 ВПЛ

4 ветерана

Больше всего кредитов выдано в Киевской области — 39, городе Киеве — 38, Львовской области — 9 и Ровенской области — 8.

По типу недвижимости кредиты на жилье в первую продажу получили 86 украинцев, из них на стадии строительства — 27 объектов, а также 53 кредита выдано на жилье на вторичном рынке.

Справка Finance.ua:

Программа єОселя является одной из составляющих политики «Сделано в Украине», которая направлена ​​на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно на создание благоприятных условий для развития производства.

Программа стартовала в октябре 2022 года. Реализуют ее в Министерстве экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО «Укрфинжиье». ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.

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