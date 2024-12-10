Сколько украинцев получили с начала года доступные кредиты на покупку жилья — Finance.ua

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Сколько украинцев получили с начала года доступные кредиты на покупку жилья

Недвижимость
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Сколько украинцев получили с начала года доступные кредиты на покупку жилья
Сколько украинцев получили с начала года доступные кредиты на покупку жилья
С начала 2024 года украинцы взяли 8300 кредитов на 14,2 млрд грн на приобретение жилья по программе доступной ипотеки єОселя.
Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа.
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«Программа єОселя выполняет две важные функции — социальную и экономическую. С одной стороны, дает возможность украинцам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, получить кредит на выгодных условиях, а с другой — стимулирует развитие строительной отрасли. Осенью правительство сместило фокус программы именно на первичный рынок, и количество нового жилья, покупаемого заемщиками, стало расти. С начала года 2669 украинских семей купили жилье с помощью єОселя именно на первичном рынке. Это 32% от общего количества кредитов с начала года. Всего за все время действия программы уже 14 625 семей получили кредиты на жилье на сумму более 23,6 млрд грн. Также сегодня к єОселя присоединился Радабанк, теперь партнерами программы являются 11 банков», — отметил Андрей Телюпа.
За прошедшую неделю выдано 139 кредитов на 251 млн грн, среди которых кредиты под 3% получили:
  • 43 военнослужащих и силовиков
  • 15 медиков
  • 10 педагогов
  • 5 ученых
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Кредиты под 7% получили:
  • 51 украинец без собственного жилья
  • 11 ВПЛ
  • 4 ветерана
Больше всего кредитов выдано в Киевской области — 39, городе Киеве — 38, Львовской области — 9 и Ровенской области — 8.
По типу недвижимости кредиты на жилье в первую продажу получили 86 украинцев, из них на стадии строительства — 27 объектов, а также 53 кредита выдано на жилье на вторичном рынке.
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Справка Finance.ua:

  • Программа єОселя является одной из составляющих политики «Сделано в Украине», которая направлена ​​на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно на создание благоприятных условий для развития производства.
  • Программа стартовала в октябре 2022 года. Реализуют ее в Министерстве экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО «Укрфинжиье». ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.
По материалам:
Finance.ua
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