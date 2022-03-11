ВСУ получили от таможни 650 конфискованных автомобилей — Finance.ua
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ВСУ получили от таможни 650 конфискованных автомобилей

Сегодня 07:06Казна и Политика
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В течение двух недель Государственная таможенная служба передала на нужды ВСУ конфискованные товары и транспортные средства на 115 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба в Telegram.
В частности, это:
  • 650 автомобилей стоимостью 105 млн грн;
  • почти 1 млн пачек сигарет стоимостью 5 млн грн;
  • 5,5 тыс. единиц медицинских препаратов стоимостью 2 млн грн;
  • продуктов питания разного наименования стоимостью 1,2 млн грн;
  • 71 единица компьютерной техники и телефонов стоимостью 0,6 млн грн;
  • 1,5 тыс. единиц имущества военного назначения (бронежилеты, защитные шлемы, патроны) стоимостью 0,5 млн грн;
  • другие категории имущества стоимостью 1,6 млн грн.
«Конфискованное имущество, которое на других законных основаниях перешло в собственность государства, передается Вооруженным Силам Украины согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 26.02.2022 № 186-р «О передаче имущества для нужд Вооруженных Сил», — говорится в сообщении.
По материалам: ТСН
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