ВСУ получили от таможни 650 конфискованных автомобилей — Finance.ua

5,5 тыс. единиц медицинских препаратов стоимостью 2 млн грн;
продуктов питания разного наименования стоимостью 1,2 млн грн;
71 единица компьютерной техники и телефонов стоимостью 0,6 млн грн;
1,5 тыс. единиц имущества военного назначения (бронежилеты, защитные шлемы, патроны) стоимостью 0,5 млн грн;
другие категории имущества стоимостью 1,6 млн грн.
«Конфискованное имущество, которое на других законных основаниях перешло в собственность государства, передается Вооруженным Силам Украины согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 26.02.2022 № 186-р «О передаче имущества для нужд Вооруженных Сил», — говорится в сообщении.