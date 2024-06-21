Вступление в Евросоюз: Совет ЕС согласовал начало переговоров с Украиной и Молдовой — Finance.ua
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Вступление в Евросоюз: Совет ЕС согласовал начало переговоров с Украиной и Молдовой

Казна и Политика
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Вступление в Евросоюз: Совет ЕС согласовал начало переговоров с Украиной и Молдовой
Вступление в Евросоюз: Совет ЕС согласовал начало переговоров с Украиной и Молдовой
Совет ЕС сегодня официально согласовал утвержденный ранее на уровне послов мандат на переговоры с Украиной и Молдовой о вхождении в ЕС, что открывает путь к проведению первой межправительственной конференции уже в следующий вторник.
Об этом идет речь в сообщении на странице Бельгийского председательства в ЕС.
«Совет ЕС принял общую позицию ЕС, включая рамочные условия для переговоров, для проведения переговоров о вхождении с Украиной и Молдовой. Это открывает путь к началу переговоров во вторник, 25 июня, в Люксембурге. 15.30 — межправительственная конференция с Украиной. 18:00 — межправительственная конференция с Молдовой», — говорится в сообщении.
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Как отметил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, межправительственная конференция Украина-ЕС знаменует формальное начало переговоров о вступлении нашей страны в Евросоюз.
«Далее начнем детальные технические переговоры по десяткам разных глав будущего соглашения. Одновременно продолжаем нашу интеграцию в Евросоюз по всем направлениям», — сказал он.
По материалам:
Укрінформ
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