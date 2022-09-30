Вступил в силу Закон о возвращении акцизов на топливо — Finance.ua
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Вступил в силу Закон о возвращении акцизов на топливо

Казна и Политика
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30 сентября вступил в силу Закон о возвращении акцизов на топливо. Документ вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования.
Отметим, что в Министерстве экономики утверждают, что в ближайшее время цены на топливо не вырастут, несмотря на возврат акцизов.
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Эксперты и участники рынка частично согласны с мнением Минэкономики, отмечая, что цена на топливо в опте вырастет, а цена на АЗС существенно не будет расти из-за конкуренции на рынке.
Возвращаются акцизы в размере:
  • бензин 100€/1000 литров;
  • дизель 100€/1000 литров;
  • биотопливо 100€/1000 литров;
  • газ 52€/1000 литров.
Нулевая ставка акциза сохраняется для закупки топлива для нужд Минобороны на период военного и чрезвычайного положения.
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Справка Finance.ua:

  • Напомним, Верховная Рада на заседании 21 сентября поддержала законопроект 7668-д, предусматривающий возврат акцизов на топливо.
  • Президент Украины Владимир Зеленский 28 сентября подписал Закон Украины № 7668-д «О внесении изменений в раздел ХХ „Переходные положения“ Налогового кодекса Украины о ставках акцизного налога на период действия правового режима военного, чрезвычайного положения».
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По материалам:
Finance.ua
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