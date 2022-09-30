Вступил в силу Закон о возвращении акцизов на топливо — Finance.ua

Вступил в силу Закон о возвращении акцизов на топливо Сегодня 15:33 — Казна и Политика

30 сентября вступил в силу Закон о возвращении акцизов на топливо. Документ вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Отметим, что в Министерстве экономики утверждают, что в ближайшее время цены на топливо не вырастут, несмотря на возврат акцизов.

Читайте также Отмена льготного налогообложения на топливо: зачем это правительству

Эксперты и участники рынка частично согласны с мнением Минэкономики, отмечая, что цена на топливо в опте вырастет, а цена на АЗС существенно не будет расти из-за конкуренции на рынке.

Возвращаются акцизы в размере:

бензин 100€/1000 литров;

дизель 100€/1000 литров;

биотопливо 100€/1000 литров;

газ 52€/1000 литров.

Нулевая ставка акциза сохраняется для закупки топлива для нужд Минобороны на период военного и чрезвычайного положения.

Справка Finance.ua:

Напомним, Верховная Рада на заседании 21 сентября поддержала законопроект 7668-д, предусматривающий возврат акцизов на топливо.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 сентября подписал Закон Украины № 7668-д «О внесении изменений в раздел ХХ „Переходные положения“ Налогового кодекса Украины о ставках акцизного налога на период действия правового режима военного, чрезвычайного положения».



Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.