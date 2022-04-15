Всего 40% работодателей выплачивают зарплату в довоенных размерах (опрос) — Finance.ua

Всего 40% работодателей выплачивают зарплату в довоенных размерах (опрос)

Сегодня 08:06 — Личные финансы

В Украине идет война, и многие предприятия уже приспособились к условиям и несмотря ни на что продолжают свою деятельность. Портал по поиску работы Work.ua провел опрос работодателей, как именно они работают и продолжают ли они платить заработные платы своим сотрудникам.

На вопрос «Работает ли сейчас ваша компания?» представители украинского бизнеса ответили так:

9% полностью остановили работу;

10% эвакуировали компанию в безопасное место;

19% временно не работают;

62% работают в своем городе.

А что с зарплатами? Аналитики отмечают, что военное положение сказалось и на зарплатной политике предприятий:

17% респондентов ответили, что платят только постоянную часть (оклад), а от премий и бонусов отказались;

22% выплачивают определенный процент довоенной зарплаты;

а вот 21% опрошенных вовсе приостановили выплату зарплат.

Однако есть и положительный момент — 40% участников опроса отметили, что продолжают выплачивать вознаграждение за труд своим сотрудникам, как это было до войны, у них ничего не поменялось.

Справка Finance.ua:

Сейчас на рынке труда произошел переворот: он стал тотально принадлежать работодателям. Спрос на работу — огромный, а среднее количество откликов на вакансию возросло в 5-6 раз;

по данным grc.ua, в Киеве средняя зарплата в апреле составляет 25 000 грн. В то же время во Львовской области в среднем платят 28 300 грн, в Днепропетровской области — 26 000 грн, а в Одесской области — 26 400 грн.

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