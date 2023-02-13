Впервые в истории. В Украину начался импорт американского дизтоплива — Finance.ua
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Впервые в истории. В Украину начался импорт американского дизтоплива

Энергетика
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Впервые в истории. В Украину начался импорт американского дизтоплива
Впервые в истории. В Украину начался импорт американского дизтоплива
В начале февраля в Украину пришла партия дизельного топлива производства США. Это первый в истории украинского рынка случай импорта американских нефтепродуктов.
Об этом сообщает enkorr со ссылкой на "Укрпаллетсистем" (UPG).
«Танкер дедвейтом 100 тыс. т был принят в порту Гамбурга, откуда мы забираем продукт меньшими танкерами по 30 тыс. т и везем на терминал в Польше. Эта первая партия уже начала поступать в Украину», – рассказали в UPG.
В компании не раскрывают коммерческие детали, но заметили, что опыт первых поставок указывает на перспективность продолжения этой работы.
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«Сейчас в Европе очень хорошая конъюнктура, большие запасы, есть тенденция к снижению цен. Но мы будем пытаться увеличивать поставки именно американского продукта из-за логистических удобств работы с этими партиями и выгодного ценообразования», — заявили в компании.
Там также добавили, что американский дизель уже поступил на заправочные станции UPG.
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«На моей памяти это первый в истории случай поступления американских нефтепродуктов к нам. Это очень символичное событие, ведь оно показывает, как трансформируется рынок Украины и Европы в результате антироссийских санкций. Это лучшая иллюстрация разрушения мифов о нереальности жизни без российских нефтепродуктов», – прокомментировал директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.
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Напомним, группа компаний UPG оперирует сетью заправочных станций, которая в настоящее время насчитывает 81 единицу. По результатам 2022 года UPG стала вторым по объему импортером дизельного топлива, а в последние годы является одним из крупнейших оптовых продавцов дизтоплива. В конце 2022 года группа заявила о приобретении активов польской компании Baltchem SA Zakłady Chemicze, владеющей двумя морскими терминалами в Республике Польша для перевалки и хранения нефтепродуктов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: enkorr
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