Впервые в истории. В Украину начался импорт американского дизтоплива — Finance.ua

Впервые в истории. В Украину начался импорт американского дизтоплива Сегодня 15:31 — Энергетика

Впервые в истории. В Украину начался импорт американского дизтоплива

В начале февраля в Украину пришла партия дизельного топлива производства США. Это первый в истории украинского рынка случай импорта американских нефтепродуктов.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на "Укрпаллетсистем" (UPG).

«Танкер дедвейтом 100 тыс. т был принят в порту Гамбурга, откуда мы забираем продукт меньшими танкерами по 30 тыс. т и везем на терминал в Польше. Эта первая партия уже начала поступать в Украину», – рассказали в UPG.

В компании не раскрывают коммерческие детали, но заметили, что опыт первых поставок указывает на перспективность продолжения этой работы.

Читайте также Что будет с ценами на бензин в Украине: эксперт озвучил прогноз

«Сейчас в Европе очень хорошая конъюнктура, большие запасы, есть тенденция к снижению цен. Но мы будем пытаться увеличивать поставки именно американского продукта из-за логистических удобств работы с этими партиями и выгодного ценообразования», — заявили в компании.

Там также добавили, что американский дизель уже поступил на заправочные станции UPG.

Читайте также Сколько будут стоить нефть и газ в ближайшие годы: прогноз НБУ

«На моей памяти это первый в истории случай поступления американских нефтепродуктов к нам. Это очень символичное событие, ведь оно показывает, как трансформируется рынок Украины и Европы в результате антироссийских санкций. Это лучшая иллюстрация разрушения мифов о нереальности жизни без российских нефтепродуктов», – прокомментировал директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

Напомним, группа компаний UPG оперирует сетью заправочных станций, которая в настоящее время насчитывает 81 единицу. По результатам 2022 года UPG стала вторым по объему импортером дизельного топлива, а в последние годы является одним из крупнейших оптовых продавцов дизтоплива. В конце 2022 года группа заявила о приобретении активов польской компании Baltchem SA Zakłady Chemicze, владеющей двумя морскими терминалами в Республике Польша для перевалки и хранения нефтепродуктов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: enkorr

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.