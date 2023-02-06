Что будет с ценами на бензин в Украине: эксперт озвучил прогноз — Finance.ua

Что будет с ценами на бензин в Украине: эксперт озвучил прогноз Сегодня 19:09 — Энергетика

Директор ООО «Нафтогаз Ойл Трейдинг» Владимир Бычков заверил, что в Украине не будет дефицита топлива, мы его будем ввозить из европейских стран.

В эфире «1+1» он пояснил, что ценообразование будет зависеть от мировых цен на бензин и дизель.

«Пока мы не видим на ближайшее время, что топливо будет расти. Я надеюсь, что цены на него в феврале будут еще ниже, будут падать», — говорит эксперт.

Также Бычков рассказал, откуда сегодня Украина поставляет горючее после отказа от российского и белорусского. Это Польша, Румыния, Литва, Болгария, Словакия, Греция, Турция.

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Европейский союз ввел запрет на российское дизельное топливо и другие продукты нефтепереработки. Решение должно снизить энергетическую зависимость от российской федерации.

Дизельное топливо играет ключевую роль в экономике, поскольку оно используется для автомобилей, грузовиков, перевозящих товары, сельскохозяйственного оборудования и заводского оборудования.

Справка Finance.ua:

как пишет НБУ, с 2024 года топливная компонента как напрямую, так и через вторичные эффекты будет способствовать торможению общей инфляции;

по данным НБУ, увеличение спроса на топливо, в том числе для генераторов, ускорило его подорожание в конце 2022 года (до 69,4% г/г в декабре);

по данным Госстата, в декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 бензин А-92 подорожал на 68,6% до 50,0 гривны за литр, бензин А-95 — на 68,5% до 51,3 гривны за литр. Дизельное топливо подорожало на 85,7% — до 55,0 гривен за литр.

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УНІАН По материалам:

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