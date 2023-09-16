Впервые в Европе кроссоверы составили более половины продаж — Finance.ua
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Впервые в Европе кроссоверы составили более половины продаж

Технологии&Авто
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Впервые в Европе кроссоверы составили более половины продаж
Впервые в Европе кроссоверы составили более половины продаж
Статистика продаж за первое полугодие 2023 года свидетельствует о том, что каждая вторая покупка нового авто в ЕС — это кроссовер.
Кроссоверы и внедорожники достигли важного рубежа продаж за первые шесть месяцев года, впервые в истории составив более половины общего объема рынка новых автомобилей в Европе. Их доля рынка выросла до 51 процента, что является значительным скачком по сравнению с первой половиной 2022 года, когда она составила 48 процентов.
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Данные о продажах, собранные исследователем рынка Dataforce, показывают, что поставки выросли на 23 процента за первое полугодие 2022 года, достигнув 3,37 миллиона единиц.
Глядя на 10 самых популярных внедорожников в первом полугодии 2023 года, Tesla Model Y была первой с 138 152 единиц, или на 207 процентов больше, чем за тот же период в прошлом году. Кроме него единственным внедорожником, которому удалось продать более 100 000 автомобилей, был Volkswagen T-Roc со 104 465 (рост на 32 процента). Toyota почти попала в шестизначный клуб с Yaris Cross (96 849 единиц), что составляет увеличение на 49 процентов.
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Топ-10 замкнули VW Tiguan, Dacia Duster, Hyundai Tucson, Peugeot 2008, Kia Sportage, Renault Captur и Ford Puma. В общем, небольшие внедорожники были самыми популярными на Старом континенте в первом полугодии 2023 года с 1 133 822 продажами, за ними следуют компактные внедорожники с 999 568 продажами и маленькие автомобили с 913 571 продажами.
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Это не значит, что обычные автомобили вымирают, поскольку Dacia Sandero все еще имела сильную первую половину года со 124 190 единицами. Кроме того, Opel Corsa, Peugeot 208 и Renault Clio были проданы тиражом более 100 000 экземпляров. Skoda Octavia показала отличное первое полугодие 2023: поставки выросли на 77,3 процента до 83 073 единиц после того, как материнская компания VW Group устранила узкие места производства. Golf все еще превосходит своего более практичного и большего чешского брата с 88 899 единицами.
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По материалам:
Телеканал 24
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