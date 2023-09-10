Huawei презентовали недорогой кроссовер с запасом хода 1000 км (фото) — Finance.ua

Huawei презентовали недорогой кроссовер с запасом хода 1000 км (фото)
В Китае представили гибридный кроссовер AITO M7. Новинка получила стильный дизайн и богатое оснащение.
Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.
Бренд AITO был создан Huawei совместно с автопроизводителем Seres. Они занимаются производством гибридных и электрических моделей.
Впереди AITO M7 расположены узкие фары. Между ними находится светодиодная полоса.
Новинка получила традиционный для кроссоверов силуэт. Задние фонари объединены в один блок.
Габариты AITO M7:
- длина — 5020 мм;
- ширина — 1945 мм;
- высота — 1760 мм;
- колесная база — 2820 мм.
Интерьер рассчитан на пять посадочных мест. Внутри установлены 10,25-дюймовая приборная панель и 15,6-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Также внутри можно обнаружить две панели беспроводной зарядки для электронных гаджетов.
Базовая версия AITO M7 оснащена гибридной силовой установкой с 1,5-литровым турбированным двигателем и электромотором мощностью 272 л.с. и 360 Нм крутящего момента. Полноприводная модификация имеет два электромотора, а суммарная отдача составляет 450 л.с. и 660 Нм крутящего момента.
Запас хода на электротяге составляет 200 или 230 км в зависимости от версии. С полным баком горючего и заряженным аккумулятором кроссовер способен проехать около 1000 км.
AITO M7 поступит в продажу в Китае с 12 сентября. Стоимость кроссовера будет составлять от 258 000 до 318 000 юаней (от 35 500 до 43 800 долларов).
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