Huawei презентовали недорогой кроссовер с запасом хода 1000 км (фото) — Finance.ua

Huawei презентовали недорогой кроссовер с запасом хода 1000 км (фото) Сегодня 03:23 — Технологии&Авто

Huawei презентовали недорогой кроссовер с запасом хода 1000 км (фото), Фото: autohome.com.cn

В Китае представили гибридный кроссовер AITO M 7 . Новинка получила стильный дизайн и богатое оснащение.

Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

Бренд AITO был создан Huawei совместно с автопроизводителем Seres. Они занимаются производством гибридных и электрических моделей.

Впереди AITO M 7 расположены узкие фары. Между ними находится светодиодная полоса.

Фото: autohome.com.cn

Новинка получила традиционный для кроссоверов силуэт. Задние фонари объединены в один блок.

Фото: autohome.com.cn

Габариты AITO M 7 :

длина — 5020 мм;

ширина — 1945 мм;

высота — 1760 мм;

колесная база — 2820 мм.

Интерьер рассчитан на пять посадочных мест. Внутри установлены 10,25-дюймовая приборная панель и 15,6-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Также внутри можно обнаружить две панели беспроводной зарядки для электронных гаджетов.

Фото: autohome.com.cn

Базовая версия AITO M 7 оснащена гибридной силовой установкой с 1,5-литровым турбированным двигателем и электромотором мощностью 272 л.с. и 360 Нм крутящего момента. Полноприводная модификация имеет два электромотора, а суммарная отдача составляет 450 л.с. и 660 Нм крутящего момента.

Запас хода на электротяге составляет 200 или 230 км в зависимости от версии. С полным баком горючего и заряженным аккумулятором кроссовер способен проехать около 1000 км.

AITO M 7 поступит в продажу в Китае с 12 сентября. Стоимость кроссовера будет составлять от 258 000 до 318 000 юаней (от 35 500 до 43 800 долларов).

Фокус По материалам:

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