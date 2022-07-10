Возобновлено судоходство по каналу "Дунай-Черное море" — Finance.ua
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Возобновлено судоходство по каналу "Дунай-Черное море"

Казна и Политика
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Благодаря освобождению острова Змеиного от войск рф у Украины появилась возможность использовать устье Дуная с целью вывоза агропродукции.
Об этом сообщили в пресс-службе государственного предприятия Администрация морских портов Украины.
Теперь по этому каналу гражданские суда могут транспортировать агропродукцию, уточнили в Администрации.
Там же отметили, что уже скопилось много судов, которые могут воспользоваться корридором.
Учитывая освобождение от российских войск острова Змеиный и скопление большого количества судов в ожидании прохождения по каналу Сулина, возможно использование канала устья Быстрое судового хода Дунай-Черное море для захода/выхода судов, перевозящих агропродукцию, говорится в публикации.
Напомним, российские оккупанты захватили украинский остров Змеиный в Черном море в первые дни полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. 30 июня после огневых ударов украинскими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный российские военные покинули остров. В России назвали вывод войск из змеиного «жестом доброй воли».
российские оккупанты продолжают блокировать порты и усугублять глобальный продовольственный кризис. Из-за этого экспорт сельхозпродукции из Украины 2022 году упадет на 65% по сравнению с прошлым годом.
Украина является ведущим мировым экспортером зерна, и международные агентства по оказанию гуманитарной помощи предупреждают, что страны Африки, Ближнего Востока и других регионов столкнутся с острой нехваткой продовольствия, если украинское зерно не будет доставлено вовремя.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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