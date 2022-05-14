Возобновление возмещения НДС даст мощный импульс для развития экономики, — эксперт — Finance.ua
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Возобновление возмещения НДС даст мощный импульс для развития экономики, — эксперт

Сегодня 20:40Казна и Политика
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Разблокировка Верховной радой процедуры возмещения НДС — шаг, который позволит экономике Украины быстрее восстановиться.
Об этом сообщает президент «Укрметаллургпрома» Александра Каленкова.
«Из-за остановки возмещения НДС с начала марта предприятия ГМК не имеют доступа к 20% своих оборотных средств, что приводит к вынужденному сокращению закупок сырья, материалов и услуг, необходимых для производственного процесса. А от этого страдают тысячи их подрядчиков и сотни тысяч занятых в ГМК и смежных отраслях работников, в конечном счете, потери несет бюджет Украины», — пояснил Каленков.
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По его словам, утвержденный парламентом законопроект № 7360 позволяет продлить начатые еще до войны документальные проверки налоговой отчетности, устанавливает сроки возмещения НДС за период, начиная с февраля 2022 г., и предусматривает другие корректировки законодательства, необходимые для перезапуска возмещения НДС экспортерам.
«Надеюсь, президент как можно скорее подпишет принятые законодательные изменения, а Министерство финансов со своей стороны не будет медлить с урегулированием бюрократических преград», — резюмировал эксперт.

Справка Finance.ua:

  • возмещение НДС экспортерам было заблокировано в апреле этого года. Поэтому предприятия потеряли доступ к 20% оборотных средств и были вынуждены сокращать объемы производства.
  • Европейская бизнес ассоциация, в свою очередь, призвала власти как можно скорее решить эту проблему.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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