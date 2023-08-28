Возможны ли выборы во время войны: ответ Зеленского — Finance.ua

Возможны ли выборы во время войны: ответ Зеленского Сегодня 17:20 — Казна и Политика

Возможны ли выборы во время войны: ответ Зеленского

Проводить выборы, согласно законодательству, запрещено. Но украинский парламент может изменить законодательство, если США и Европа согласятся выполнить несколько условий.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1».

На днях сенатор Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что в Украине должны пройти выборы, несмотря на введенное военное положение из-за широкомасштабного вторжения рф.

Президент ответил, как он относится к выборам в Украине во время полномасштабной войны.

«Проводить выборы, согласно законодательству, запрещено. А Линдси, мы с ним встречались и говорили. Расколоть поддержку США может несколько элементов. Один из них — это выборы. Были голоса в Республиканской партии, а затем американская пресса это поддержала, что США даже во время войны проводили выборы. Логика заключается в том, что если защищаешь демократию, то во время войны ты должен об этой защите думать, а выборы — один из элементов защиты, но согласно законодательству (люди же не просто так это сделали), запрещены выборы. Провести их сложно», — сказал президент.

Он подчеркнул, что украинские парламентарии могли бы внести изменения в законодательство и избирательный кодекс, чтобы сделать выборы возможными. Но если США и европейские партнеры выполнят несколько условий.

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«Я сказал, если вы готовы дать мне 5 млрд, потому что я не человек, который занимается брусчаткой, и не смогу просто забрать из бюджета 5 млрд. Мне кажется, именно такая сумма нужна для выборов в обычное время, а в военное — я не знаю, какая это сумма. Проводить в кредит выборы я не буду, забирать деньги от оружия и давать их на выборы тоже не буду», — рассказал Зеленский.

Кроме финансовой поддержки, по словам президента, США и Европа должны обеспечить прозрачность выборов, а именно направить в Украину своих наблюдателей, включая линию фронта.

«Но самое главное — давайте рисковать тогда вместе. Наблюдатели должны быть в окопах. Я ему сказал, на передовую мы должны отправить наблюдателей, чтобы наши выборы были легитимными для всего мира. Это абсолютно справедливо», — сказал он.

Президент также отметил, что он не хочет фантазировать о жизни без выборов в течение 3, 5 или 7 лет.

«Я не хочу, чтобы к власти было отношение, что она держится. Я ни за что не держусь. Я бы хотел провести выборы», — подытожил глава государства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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