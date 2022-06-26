Возмещение НДС затягивается: вместо денег бизнес сталкивается с тщательными проверками налоговой — Finance.ua

Возмещение НДС затягивается: вместо денег бизнес сталкивается с тщательными проверками налоговой Сегодня 19:16 — Казна и Политика

Возмещение НДС затягивается: вместо денег бизнес сталкивается с тщательными проверками налоговой

Параллельно с началом процедуры возмещения НДС экспортерам Госналоговая служба начала тщательные проверки бизнеса. Фактически процедуру выплаты НДС вернули в июне, когда ГНС передала в казначейство заявки на 9,5 млрд грн. Однако многие предприятия до сих пор ждут денег за январь.

Об этом говорится в материале «Forbes Украина».

В целом речь идет о компенсациях в десятки миллиардов гривен. Этими деньгами государство возвращает предпринимателям налог, который они платят при закупках товаров или услуг, используемых для производства экспортной продукции.

По оценкам заместителя председателя финансово-налогового комитета Рады Ярослава Железняка, за месяцы войны государство задолжало 25-30 млрд грн бизнесу. В настоящее время компании получают выплаты за февраль.

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При этом заявители, которые претендуют на крупные суммы возмещения (более 100 тыс. грн), сначала должны пройти проверки налоговой.

«Это вроде бы документальная проверка, но фактически они сказали, что хотят проверить всю компанию, в том числе материалы на складах. То есть летом налоговая хочет проверить материалы, которые были использованы в декабре, хотя ранее ГНС уже подтвердила этот НДС», — рассказали в компании Eskada-M, которой государство должно около 1 млн грн.

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Кроме того, пока не получил возмещений ни один из членов Союза молочных предприятий Украины, говорит исполнительный директор Арсен Дидур. Сейчас налоговая проводит проверки налоговых накладных за январь и февраль.

При этом Железняк добавил, что бизнесу нужно учитывать особенности функционирования экономики в военное время.

«НДС возвращается в пределах бюджетной способности. Сначала — расходы на армию», — говорит нардеп и добавляет, что предприниматели должны зарегистрировать свои налоговые накладные до середины июля для получения компенсаций за месяцы войны.

В Госналоговой отмечают, что пока не получали жалоб от бизнеса о темпах возмещения НДС.

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