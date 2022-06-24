НБУ отменит некоторые валютные ограничения после возобновления налогов на импорт товаров — Finance.ua

НБУ отменит некоторые валютные ограничения после возобновления налогов на импорт товаров Сегодня 15:24 — Валюта

НБУ отменит некоторые валютные ограничения после возобновления налогов на импорт товаров

Закон о возобновлении налогов на импорт товаров, в том числе на ввоз авто гражданами (№ 7418) вступает в силу с 1 июля. В НБУ считают, что это создает основания для отмены перечня товаров критического импорта, действующего с начала российского вторжения.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

С развертыванием полномасштабной войны россии против Украины НБУ принял решение об ограничении валютных платежей за границу и разрешил оплаты только согласно перечню критического импорта. Сегодня список товаров критического импорта содержит около 90% всех товарных категорий.

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«Принятие парламентом законопроекта 7418 позволяет применить альтернативный механизм балансирования оттока и притока валюты в государство за счет взимания пошлин и налогов на импорт. Речь идет о возобновлении налогообложения для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей групп, для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину, а также для ввозимых гражданами автомобилей. После этого программа критического импорта может быть завершена», — заявила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, увеличение импорта создаст дополнительные стимулы для возобновления работы бизнеса, улучшит эффективность украинского производства, повысит уровень инвестиционной привлекательности Украины. В выигрыше также будут конечные потребители, которые будут иметь широкий спектр товаров и смогут выбрать самый качественный из них.

«Вступление в силу закона создает предпосылки для отмены ограничений на покупку валюты и трансграничные переводы для импорта товаров со стороны НБУ. В то же время в условиях военного положения мы считаем целесообразным сохранить ограничения на покупку валюты и трансграничные переводы для импорта услуг», — отметил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Возобновление таможенных пошлин и налогов на импорт товаров и услуг — важный шаг для возвращения способности валютного рынка к самобалансированию. В частности, это поддержит дальнейшее возобновление производства в Украине и позволит ограничить темпы роста импорта, что давит на валютный рынок и международные резервы Украины.

Кроме того, возрастут ежемесячные поступления в доходную часть государственного бюджета. По оценкам Министерства экономики, они увеличатся на 3,5 млрд грн. Это будет способствовать уменьшению объемов финансирования дефицита бюджета со стороны Национального банка, а соответственно — снижению девальвационного давления.

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