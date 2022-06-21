В НБУ назвали причину падения рыночного курса гривны к доллару — Finance.ua

По его
словам «прежде всего это связано с ростом объемов эмиссионного
финансирования государственного бюджета, на который вынужден был пойти НБУ
с начала войны вследствие образовавшегося дефицита».
Николайчук
напомнил, что НБУ считает, что эмиссионное финансирование должно происходить по
«остаточному принципу», а правительство и Минфин должны использовать
все имеющиеся механизмы, чтобы финансировать дефицит бюджета за счет
официальных внешних и внутренних заимствований.
Справка Finance.ua:
финансовый аналитик Алексей Кущ
спрогнозировал, что в ближайшие полгода
настоящий курс может «поправиться» еще на 15% и осенью достичь
отметки 40 гривен;
в Нацбанке говорят, что для перехода к плавающему
курсообразованию, которое не создаст лишних шоков для экономических
агентов, должны сложиться соответствующие макроэкономические предпосылки,
а не календарные даты. Важным условием, в частности,
является восстановление способности валютного рынка
к самобалансированию;
ситуация на денежном рынке
в Украине может развиваться по двум сценариям,
считает один из руководителей НБУ. Первый — это политика дешевых
денег, приведшая к девальвации и инфляции, второй —
политика дорогих денег, приведшая к стабилизации.