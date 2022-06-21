В НБУ назвали причину падения рыночного курса гривны к доллару — Finance.ua

В НБУ назвали причину падения рыночного курса гривны к доллару

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В НБУ назвали причину падения рыночного курса гривны к доллару

Финансирование дефицита государственного бюджета за счет эмиссии гривны Национальным банком привело к падению курса гривны по отношению к доллару. Это главная причина девальвации.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук во время презентации «Отчета о финансовой стабильности», которая транслировалась на Youtube

«На протяжении последних недель, месяцев мы видим усиление девальвационного давления. Мы видим увеличение объемов интервенций НБУ для поддержки фиксированного обменного курса», — сказал он.

По его словам «прежде всего это связано с ростом объемов эмиссионного финансирования государственного бюджета, на который вынужден был пойти НБУ с начала войны вследствие образовавшегося дефицита».

Николайчук напомнил, что НБУ считает, что эмиссионное финансирование должно происходить по «остаточному принципу», а правительство и Минфин должны использовать все имеющиеся механизмы, чтобы финансировать дефицит бюджета за счет официальных внешних и внутренних заимствований.

Справка Finance.ua:

финансовый аналитик Алексей Кущ спрогнозировал, что в ближайшие полгода настоящий курс может «поправиться» еще на 15% и осенью достичь отметки 40 гривен;

в Нацбанке говорят, что для перехода к плавающему курсообразованию, которое не создаст лишних шоков для экономических агентов, должны сложиться соответствующие макроэкономические предпосылки, а не календарные даты. Важным условием, в частности, является восстановление способности валютного рынка к самобалансированию;

ситуация на денежном рынке в Украине может развиваться по двум сценариям, считает один из руководителей НБУ. Первый — это политика дешевых денег, приведшая к девальвации и инфляции, второй — политика дорогих денег, приведшая к стабилизации.

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