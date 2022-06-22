В Кабмине рассказали об уровне падения таможенных и налоговых поступлений в бюджет — Finance.ua

В Кабмине рассказали об уровне падения таможенных и налоговых поступлений в бюджет

Сегодня 09:43 — Казна и Политика

В Кабмине рассказали об уровне падения таможенных и налоговых поступлений в бюджет

Государственный бюджет Украины получает 30% таможенных и 70% налоговых поступлений от довоенного уровня.

Как сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации, об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в разговоре во время встречи с компаниями ассоциации.

«Госбюджет Украины сейчас скорректирован в соответствии с военным положением и сокращен до защищенных расходов. Сейчас расходы относительно стабильны — прежде всего, на сферу безопасности и обороны, социальную защиту, образование и медицину», — говорится в сообщении.

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По словам Марченко, доходы госбюджета пока колеблются. По состоянию на сегодняшний день таможня обеспечивает около 30% от довоенных поступлений — в мае это были 9,5 млрд грн, в апреле — 8 млрд грн и 7 млрд грн в марте. По таможне был произведен ряд послаблений, в том числе отмена НДС и ввозной пошлины.

Отмечается, что ситуация в налоговой сфере несколько лучше, сейчас Государственная налоговая служба обеспечивает около 70% от довоенных поступлений.

«Покрываются расходы государства прежде всего за счет налоговых платежей, которые к тому же являются единственно возможным источником финансирования военных нужд, а также за средства международных партнеров, которые направляются на социально-гуманитарные нужды и военные облигации», — говорится в сообщении.

В бюджетном процессе Минфин рассматривает базовый сценарий продолжительности войны до конца года, в то же время группа экспертов работает над моделированием различных макроэкономических сценариев на 2023 год. По оценкам Минфина, в текущем году следует ожидать сокращения экономики до 30%. Впрочем, многое будет зависеть от дальнейшего развертывания военных действий, деблокады морских портов и т.д.

Инфляция в Украине уже ускорилась до 18%. Но, по убеждению министра, инфляция до 20% является допустимым показателем в реалиях разрывов цепочек поставок, критического отсутствия некоторых товаров и проблем с топливом, которые запустили цепной рост цен.

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