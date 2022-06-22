Доходы госбюджета в первом квартале перевыполнены на 11% — Finance.ua

Доходы госбюджета в первом квартале перевыполнены на 11%

Сегодня 07:47 — Казна и Политика

Доходы госбюджета в первом квартале перевыполнены на 11%

В первом квартале 2022 года доходы государственного бюджета перевыполнены на 11% за счет досрочной уплаты дивидендов, однако дальнейшее исполнение сметы страны будет зависеть от поддержки международных финансовых организаций и стран-партнеров.

Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает пресс-служба палаты.

По итогам первого квартала есть и позитив. Так, доходы общего фонда государственного бюджета перевыполнены на 28,6 млрд грн, или 11%. Этого удалось достичь за счет досрочного перечисления в госбюджет 32,5 млрд грн дивидендов от хозяйствующих субъектов государственного сектора экономики и государственных банков и поступления 18,8 млрд грн средств от НБУ", — сказал Пацкан.

Читайте также Государственный долг Украины может увеличиться до 80-85%

В то же время он подчеркнул, что выполнение государственного бюджета в этом году будет зависеть прежде всего от дальнейшей поддержки международных финансовых организаций и стран-партнеров.

Отмечается, что в первом квартале в госбюджет поступило 3,6 млрд грн грантов от ЕС, правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений. Доля этих поступлений составила 0,8% от всех ресурсов общего фонда государственного бюджета.

Кроме того, в марте Кабинет Министров принял решение о сокращении расходов и объемов кредитования на 2022 год по бюджетным программам главных распорядителей на сумму 91 млрд грн и направил высвободившиеся средства в резервный фонд госбюджета на повышение обороноспособности.

В январе-марте Кабмин выделил из резервного фонда госбюджета 94 млрд грн, из них в марте — 72,3 млрд грн для обеспечения защиты государства и предоставления материальной помощи отдельным категориям граждан в условиях военного положения.

Как сообщалось, Украина требует ежемесячно дополнительно около 5 миллиардов долларов в период 3-4 месяцев для закрытия текущих потребностей. Эта сумма верифицирована международными партнерами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.