Государственный долг Украины может увеличиться до 80-85% — Finance.ua

Государственный долг Украины может увеличиться до 80-85%

Сегодня 12:25 — Казна и Политика

Государственный долг Украины может увеличиться до 80-85%

В этом году государственный долг Украины по отношению к ВВП может увеличиться до 80-85%. В прошлом году он был около 50%.

Об этом сообщил советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире украинского телемарафона.

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«В принципе, если говорить о цифрах по поводу долга, то да, действительно по отношению к ВВП, то есть в процентах наш долг растет. Если он в предыдущем году был около 50% к валовому внутреннему продукту, то он может увеличиться до 80-85%. Но он увеличивается не потому, что мы больше берем взаймы, потому что кстати, мы берем не долговые средства в большинстве случаев, мы берем так называемые грантовые средства. То есть их не нужно возвращать, по ним проценты тоже не нужно платить», — рассказал Устенко.

Он отметил, что в Украине уменьшается ВВП.

«Представьте себе, что в прошлом году наш ВВП был 200 миллиардов долларов, а в этом году я бы примерно ориентировался на 120-130 миллиардов долларов. Если вы уменьшаете так существенно знаменатель в отношении, то, конечно, у тебя увеличивается процент долга... Это точно не дефолт», — сказал Устенко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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