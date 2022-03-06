Война в Украине будет иметь серьезное влияние на мировую экономику, — МВФ — Finance.ua
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Война в Украине будет иметь серьезное влияние на мировую экономику, — МВФ

Сегодня 19:04Казна и Политика
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Война, которую Россия развязала на территории Украины, будет иметь серьезные экономические последствия для всего мира. Однако они могут стать сокрушительными, если агрессор прибегнет к эскалации, отмечают в МВФ.
Ситуация остается крайне нестабильной, а прогнозы — чрезвычайно неопределенными. Об этом сообщили в Международном валютном фонде в пятницу, 5 марта.
Однако уже сейчас очевидно, что экономические последствия очень серьезные, — отметили в МВФ.
«В случае эскалации конфликта экономический ущерб будет еще более сокрушительным. Этот кризис приведет к сложным политическим компромиссам, что еще больше усложнит политический ландшафт на фоне восстановления мировой экономики от пандемии COVID-19», — продолжили в Фонде.
Потери для Украины. Наибольшие потери угрожают Украине, которая практически полностью отрезана от мировой торговли:
  • морские порты и аэропорты закрыты и повреждены,
  • многие дороги и мосты повреждены или разрушены.
В МВФ не готовы оценивать, сколько денег понадобится для восстановления украинской экономики. Украина запросила экстренное финансирование в размере 1,4 миллиарда долларов. Запрос будет рассмотрен на следующей неделе.
Санкции нанесут ущерб России. Экономические санкции нанесут серьезный ущерб и России. Пока рано прогнозировать все их влияние, но уже сейчас наблюдается резкое снижение цен на активы, а также курса рубля.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Телеканал 24
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