Война в Украине будет иметь серьезное влияние на мировую экономику, — МВФ

Сегодня 19:04 — Казна и Политика

Война, которую Россия развязала на территории Украины, будет иметь серьезные экономические последствия для всего мира. Однако они могут стать сокрушительными, если агрессор прибегнет к эскалации, отмечают в МВФ.

Ситуация остается крайне нестабильной, а прогнозы — чрезвычайно неопределенными. Об этом сообщили в Международном валютном фонде в пятницу, 5 марта.

Однако уже сейчас очевидно, что экономические последствия очень серьезные, — отметили в МВФ.

«В случае эскалации конфликта экономический ущерб будет еще более сокрушительным. Этот кризис приведет к сложным политическим компромиссам, что еще больше усложнит политический ландшафт на фоне восстановления мировой экономики от пандемии COVID-19», — продолжили в Фонде.

Потери для Украины. Наибольшие потери угрожают Украине, которая практически полностью отрезана от мировой торговли:

морские порты и аэропорты закрыты и повреждены,

многие дороги и мосты повреждены или разрушены.

В МВФ не готовы оценивать, сколько денег понадобится для восстановления украинской экономики. Украина запросила экстренное финансирование в размере 1,4 миллиарда долларов. Запрос будет рассмотрен на следующей неделе.

Санкции нанесут ущерб России. Экономические санкции нанесут серьезный ущерб и России. Пока рано прогнозировать все их влияние, но уже сейчас наблюдается резкое снижение цен на активы, а также курса рубля.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью