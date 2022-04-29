Финансы во время войны: ваш личный план Маршалла — Finance.ua

Финансы во время войны: ваш личный план Маршалла

Сегодня 10:40 — Личные финансы

Война превратила жизнь каждого из нас в гонку по выживанию. И не важно, это гонки на родном украинском поприще или в вынужденной эмиграции, где нужно адаптироваться и как можно начать быть социально полезным. Реалии сегодняшнего дня заставляют нас лавировать между информационными потоками, чтобы:

разобраться в вопросах социальных гарантий и взаимоотношений с работодателем во время войны;

понять как правильно определить и зафиксировать причиненный ущерб имуществу в результате боевых действий;

сориентироваться в правах и обязательствах военнообязанных в военное время;

найти работу, которая была бы в удовольствие и имела достойную компенсацию;

сохранить или стабилизировать свое финансовое положение.

Найти работу в Украине и странах ЕС в военное время, помочь разобраться и осветить права и обязанности военнообязанных и другие важные актуальные вопросы — цель первого дня конференции «Мои финансы во время войны: Финансовая защита», которая состоится 12 мая.

На конференции поговорим о рынке труда в Украине во время войны. Вы услышите аналитику спроса и предложений, размера заработной платы и список популярных на сегодняшний день специальностей.

Узнаете, в какую сферу деятельности направить свои усилия, чтобы будущее образование имело популярность как в Украине, так и Европе. Подробный разбор от наших экспертов по юриспруденции и трудоустройству в Украине и странах ЕС ответит на все вопросы.

Отдельным бонусом от опытного украинского адвоката будет юридический и налоговый анализ ситуации, когда украинские специалисты совмещают работу украинского работодателя и работу за границей: как это совместить и оформить в соответствии с требованиями действующего законодательства стран работодателей.

Для тех, кто любит планировать и смотреть с перспективой вперед, будет представлен перечень профессий, которые будут востребованы после войны в Украине, даны практические советы где получить соответствующее образование и оформить резюме таким образом, чтобы иметь популярность у работодателей.

Кроме того, программой конференции предусмотрена развернутая консультация для внутриперемещенных лиц. В частности, будут раскрыты вопросы прав и обязанностей, а также выплаты и другие источники дохода, на которые могут рассчитывать украинцы, покинувшие свои дома в пределах Украины.

Для военнообязанных украинцев и тех, кто уже защищает Украину, будет раскрыта отдельная тема о статусах и государственных программах поддержки семей военнослужащих.

А если Вы являетесь владельцем бизнеса, то для Вас будут перечислены и проанализированы все риски, расходы и выгоды от релокации бизнеса в безопасные регионы. А наш эксклюзивный гость Президент Киевской школы экономики, министр развития экономики с 2019 по 2020 гг., советник руководителя Офиса Президента Украины Тимофей Милованов поделится секретами и действенными советами, как быть успешным и нравственным предпринимателем во время войны.

Для освещения всех вопросов мы пригласили спикеров, являющихся лидерами и авторитетными экспертами в своей области.

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