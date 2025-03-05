Восстановление Украины: что нужно делать в первую очередь — Finance.ua

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Восстановление Украины: что нужно делать в первую очередь

Казна и Политика
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Восстановление Украины: что нужно делать в первую очередь
Восстановление Украины: что нужно делать в первую очередь
В Украину будут привлекать трудовые ресурсы из-за границы: без помощи иностранцев страну не восстановить. Об этом заявил вице-премьер-министр — министр национального единства Украины Алексей Чернышев.
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Сейчас украинскому рынку труда требуются четыре с половиной миллиона человек.
Как рассказал Василий Воскобойник, президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству, если Украине даже каким-то чудом удастся привлечь внутренние резервы, уже через 5−10 лет они исчерпаются, потому что просто уйдут на пенсию.
А заменить их будет никем из-за низкого уровня рождаемости. Поэтому, чтобы спасти украинский рынок труда, Украина и планирует привлекать трудовых мигрантов.
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«Сначала нужно возвращать украинцев, а затем привлекать трудовых мигрантов из других стран именно потому, что у нас физически не будет хватать трудовых ресурсов. Нам нужно будет где-то брать человеческие ресурсы, потому что мы физически вымираем. У нас демографический кризис, у нас очень низкая рождаемость, по некоторым оценкам, одна из самых маленьких во всем мире. Мы будем бороться за людей», — рассказал Василий Воскобойник.
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Ранее писали, что за прошлый год номинальные зарплаты в Украине выросли на 22%. До полномасштабного вторжения зарплаты в среднем росли всего на 6−7% в год. С одной стороны, это хорошо, потому что у людей есть возможность зарабатывать больше. А с другой стороны, это влияет на экономику. Об этом рассказал основатель рекрутингового агентства «Борщ», ведущий эксперт рынка труда Сергей Марченко.
По его словам, сейчас работодатели ищут работников почти во всех областях. Работодатели готовы предоставлять уступки типа удаленной работы и т. д.
«Мелкий и средний бизнес сейчас наиболее уязвим. Я не помню, чтобы какой-нибудь крупный бизнес закрылся во время вторжения. А маленький бизнес: кафе, пекарни закрываются регулярно», — отметил эксперт.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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